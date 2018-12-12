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Özel Ümit Kitap Fuarı'nda

Eskişehir Özel Ümit Hastaneleri TÜYAP Eskişehir Kitap Fuarı’na katılarak, katılımcıların acil hizmetleri sağlık sponsoru oldu.

Eskişehir Özel Ümit Hastaneleri TÜYAP Eskişehir Kitap Fuarı'na katılarak, katılımcıların acil hizmetleri sağlık sponsoru oldu.


Halkla İlişkiler Müdürü Gülay Özler ve sağlıkçıların bulunduğu standda Özel Ümit Hastaneleri'nde sunulan sağlık hizmetleri anlatıldı. Hastane olarak Eskişehir'de gerçekleştirilen fuar ve organizasyonlara her zaman katılım sağladıklarını ifade eden Halkla İlişkiler Müdürü Gülay Özler, “Kitap fuarını gezen Eskişehirliler hastanemizin standına da büyük ilgi gösteriyor, bizler de burada halk sağlığına ilişkin konularda bilgi vermek için bulunuyoruz” diye konuştu.


Cumartesi gününe kadar fuar alanında açtıkları standda halkı bilgilendireceklerini aktaran Özler, “Yıllardır Eskişehir'de sağlık alanında hizmet vermenin yanı sıra, pek çok sosyal, sportif ve kültürel etkinlikte yer almayı önemsiyoruz ve bu tür etkinliklerle de halkımızın ayağına giderek, onların sorularını yanıtlamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

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