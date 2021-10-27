Özel Ümit'in geleneksel resim yarışması başlıyor

Eskişehir Özel Ümit Hastaneleri tarafından her yıl düzenlenen 'Geleneksel Ödüllü Resim Yarışması' başlıyor.

Hastane bu yılki resim yarışmasının konusu ise, “Resimlerle atasözleri ve deyimlerimiz” olarak belirlendi. Yarışmaya ilişkin yapılan açıklamada; “Atasözleri kültürel değerlerimizi gün ışığına çıkarır ve aynı zamanda bizlere yol gösterir. Milletimizin önemli kültürel öğelerinden olan atasözleri ve deyimler; dil öğretimi, kültür edinimi ve aktarımında önemli rol oynamaktadır. Atasözleri ve deyimler; anlatımı etkili kılma, söyleneni açıkça, kolay, anlaşılır bir şekilde dile getirme ve bunları yazılı olarak ifade edebilme konusunda çok önemli etkilere sahiptir. Bu anlamda Türkçe'nin ve Türk kültürünün zenginliğinin en önemli göstergesidir. Atasözleri ve deyimlerin kültürel değerlerin doğuşundan yaşatılmasına, genç nesillere aktarılmasındaki önemini, işlevini desteklemek ve bu konuda yapılacak çalışmalara katkı sunmak hedefimizdir. Bu sebeplerden dolayı Özel Ümit Hastaneleri olarak atasözleri ve deyimlerimizi görsel dille anlatabilme ve resimlere nasıl aktaracağınızı merak ediyor geleneksel resim yarışması konumuzu “Resimlerle atasözleri ve deyimlerimiz” başlığı altında belirlemiş bulunuyoruz. Tüm değerli öğrencilerimize başarılar diliyor, resimlerinizi sabırsızlıkla bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Yarışma koşulları

Yarışmaya; Eskişehir, ili ve ilçelerindeki özel ve resmi okullardaki 5,6,7 ve 8. sınıf öğrencileri katılabilecek. Her öğrenci yarışmaya daha önceden herhangi bir yarışmaya katılmamış 1 eseriyle katılabilecek. Resimler 35x50 santimetre ölçülerinde resim kâğıdına yağlı pastel boya ile yapılacak. Yarışmaya gönderilecek resimlerin arka sayfasına www.umithastanesi.com.tr adresinde bulunan yarışma etiketine öğrencinin adı, soyadı, yaşı, okulu, velisinin adı-soyadı ve telefon numarası bilgilerinin eksiksiz olarak doldurulması ve resmin arkasına yapıştırılması gerekiyor. Öğrencilerin resimlerini en geç 19 Kasım Cuma günü mesai bitimine kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim Bölümü'ne elden veya posta ile ulaştırmaları gerekiyor. Kazanan yarışmacılar 26 Kasım Perşembe günü www.umithastanesi.com.tr, www.facebook.com/umithastanesi ve https://www.instagram.com/eskisehirozelumithastaneleri/ adreslerinde açıklanacak. Dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan resimler hastanenin iç mekânında sergilenecek.

Yarışmada dereceye girenlere verilecek ödüller ise şöyle: “Birinciye; profesyonel grafik tableti, ikinciye; aksiyon kamerası, üçüncüye; sanal gerçeklik gözlüğü, mansiyon, dördüncü, beşinci ve altıncı yarışmacılara; bluetooth kulaklık.”