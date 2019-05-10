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Özel Ümit'te işitme engelliler için engel yok

Eskişehir Özel Ümit Hastanesi personeline 3 ay süre ile verilen işaret dili eğitimi sona erdi.


İşaret Dili Eğitmeni Muharrem Yıldız tarafından verilen eğitimler yaklaşık 3 ay sürdü. Bu sürenin sonunda işaret dili eğitimini tamamlayan personele sertifika verildi. İşitme Engelli vatandaşlara daha iyi hizmet vermek ve onların isteklerini daha iyi karşılayabilmek için böyle bir eğitim planladıklarını dile getiren İnsan Kaynakları Müdürü Onur İkiel, eğitimlerin sonunda Eğitmen Muharrem Yıldız'a hastane adına bir teşekkür plaketi verdi. Hastanede sürdürdükleri çalışmada personelin istekli katılımı ve çabası ile derslerin çok eğlenceli geçtiğini ifade eden İşaret Dili Eğitmeni Muharrem Yıldız ise, hastane çalışanlarının işaret dili öğrenmelerine katkı sunmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti ve İnsan Kaynakları Müdürü Onur İkiel'e teşekkür etti.

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