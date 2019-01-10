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Özel Ümit'ten basın kahvaltısı

Özel Ümit Hastaneleri yönetimi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlediği kahvaltıda Eskişehir’de görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi.

Özel Ümit Hastaneleri yönetimi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlediği kahvaltıda Eskişehir'de görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi.


Çalışan Gazeteciler Günü'nde Eskişehir'de görev yapan basın mensupları ile bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Özel Ümit Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Dolu, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. “Tüm çalışan gazetecilerin çalışma koşullarının düzelmesi, iyi haber yapabilmeleri, özgürce çalışabilmelerini diliyorum, tüm çalışanlar haklarını alabilsin, gazetecilerin insanca yaşayabileceği bir hayat standardına sahip olmalarını temenni ediyorum” diye konuşan İbrahim Dolu, daha sonra gazeteciler ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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