Özel Ümit'ten Dijital Gebelik eğitimi

Eskişehir Özel Ümit Hastaneleri Pandemi süreci nedeniyle gebelik eğitimlerini sosyal medya hesaplarından canlı olarak gerçekleştiriyor.

2. online gebelik eğitimi 7 Temmuz Salı günü saat 14:00'de gerçekleşecek. Tüm anne- baba adaylarının davet edildiği programda Genel Gebelik Takibi üzerine Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Abdurrahman Akçay, Evde Gebelik Egzersizleri üzerine ise Pilates Eğitmeni & Fitness Antrenörü, Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Koçu, Personel Traking Bireysel Yaşam Koçu Gülçin Kaya Uğur bilgiler paylaşacak. Canlı yayının yapılacağı platformlar şöyle; "https://www.instagram.com/eskisehirozelumithastaneleri

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