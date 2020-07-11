Özel Ümit'ten hamileler için online eğitim

Özel Ümit Hastaneleri'nin salgın dolayısıyla, sosyal mesafeyi korumak adına online olarak gerçekleştirmeye devam ettiği gebelik eğitimlerinde anne adayları bilgilendirildi.

Eğitimde; Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Abdurrahman Akçay Genel Gebelik Takibi konusunda bilgi verirken, Plates Eğitmeni & Fitness Antrenörü Gülçin Kaya Uğur ise evde yapılabilecek gebelik egzersizlerinden örnekler verdi. Salgın dolayısı ile anne adaylarının düzenli kontrollerinin eğer hamilelikte her şey yolundaysa daha uzun aralıklarla yapabildiklerini ifade eden Op. Dr. Akçay ancak 11 ile 14'üncü hafta arasında yapılması gereken İkili Test'in atlanmaması gerektiğini belirtti. Anne adaylarının salgın nedeniyle kendileri ve çocukları için endişelenmemelerini öğütleyen Akçay, “Anne ne kadar huzurlu ve mutlu olursa bebek de aynı şekilde güvende hisseder” dedi.

Hamileliğin ilk aylarında sıkça yaşanan mide bulantılarının pek çok anne adayını rahatsız ettiğini ifade eden Dr. Akçay, şunları söyledi: “Bunun önüne geçmek çok olanaklı olmasa dahi, gebelerimiz bunun doğal bir süreç olduğunu kabul ederek, bu durumun kendilerini yıpratmasına izin vermemeliler. Bulantıların olduğu dönemde anne adayları yemek yemek için kendini zorlamamalı çünkü bebeğin böyle bir ihtiyacı yok, bulantılar çoğunlukla bir süre sonra geçecektir, bunu düşünüp kendilerini rahatlatabilirler.”

DOĞRU NEFES İLE DAHA AĞRISIZ DOĞUM

Hamilelikte sporun özellikle platesin bel sırt ağrılarını, ödem sorununu ve fazla kilo almayı önlediğini belirten Plates Eğitmeni & Fitness Antrenörü Gülçin Kaya Uğur, bu süreçte anne adaylarının kendilerini yormayacak günlük egzersizler yapmalarını önerdi. Anne adaylarının bu sıcak günlerde güneşin dik gelmediği akşam saatlerinde yürüyüş yapabileceklerini ifade eden Uğur, gebeler için en güzel egzersizlerden birinin de yürüyüş ve yüzme olduğunu belirtti. Plates ile doğru nefes alma tekniklerinin öğrenildiğini de sözlerine ekleyen Uğur, “Doğru nefes, sadece gebelerin değil herkesin hayatını kolaylaştırıyor, özellikle doğum sırasında bu nefes egzersizleri sayesinde daha az ağrılı ve daha kolay bir doğum mümkün olabiliyor” şeklinde konuştu. Uğur daha sonra hareketlerden örnekler göstererek, doğru nefes egzersizlerini gösterdi.