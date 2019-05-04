Özel Ümit'ten hemşirelere özel kutlama

Özel Ümit Hastanesi Hemşireler Haftası'nı bir otelde düzenlenen eğlence ile kutladı.

Mustafa Demir'in canlı performans sergilediği gecede, Özel Ümit Hastanesi hemşireleri bütün bir yılın yorgunluğunu attı. Gecenin anlam ve önemine ilişkin konuşan Özel Ümit Hastanesi Başhemşire Yardımcısı Hacer Avşaroğlu, "Özel Ümit Hastaneleri olarak 10'uncusunu düzenlediğimiz Hemşireler Gecesi'ne hoşgeldiniz. Ben bu ekibin bir üyesi olmaktan, bu mesleğin mensubu olmaktan, bir bebeğin elini tutmaktan, bir genç hastaya şifa vermekten ya da yaşlı bir hastaya umut olmaktan gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Daha sonra söz alan İdari Direktör Oktay Tanrıverdi ise şunları söyledi:

"Hastanemiz kurulalı 22 yıl olmuş, o zamanlardan bugünleri hayal edemezdik, bir otel dolusu sağlıkçıyı bir araya getirmeyi düşünmezdik. Verilen hizmetleri daha kaliteli hale getiren sizin fedakâr çalışmalarınızdır, hepinize çok teşekkür ediyoruz, bu gemiyi birlikte yürütüyoruz, hep birlikte çalışıyoruz, iyi ki varsınız” diye konuştu.