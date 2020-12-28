Özel Ümit'ten online gebelik eğitimi

Eğitime, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ülkü Korkmaz ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Anıl Kulaksız katıldı.

Hamilelik öncesinde yapılması gerekenler, planlı gebelikte doktor kontrolünün önemi ve sağlıklı bir gebelik için neler yapılması gerektiği hakkında bilgilendiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Anıl Kulaksız, hamilelik süresince yaşanabilecek sorunları anlattı. Gebeliğin ilk dönemlerinde bulantı, karın ağrısı gibi şikayetlerin çok sık görüldüğünü ifade eden Op. Dr. Kulaksız gebeliğin ilerleyen dönemlerinde ise hamilelik şekeri, yüksek tansiyon gibi şikayetlerin bebek ve anne sağlığını olumsuz etkileyebileceğini aktardı. Gebelik tespit edildikten sonraki ilk haftalarda mutlaka bir kadın doğumcu tarafından gebeliğin rahim içinde olduğunun ultrason ve diğer tetkiklerle tespit edilmesi gerektiğini belirten Dr. Anıl Kulaksız, “Öncelikle dış gebelik olmadığının tespit edilmesi gerekir, böylece sağlıklı bir gebelik süreci başlamış olur” diye konuştu. Op. Dr. Kulaksız gebelikte ikili tarama testlerinin mutlaka yapılması gerektiğini belirterek, tanı testlerinin ise doktor tarafından gerekli bulunan durumlarda devreye girdiğini aktardı.

ANNE SÜTÜ ÇOK DEĞERLİ

Yeni doğan bebeklerin bakımı hakkında bilgilendiren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ülkü Korkmaz ise yenidoğan sarılığı, bebek beslenmesi, göbek bağı bakımı ve bebeklerin ilk banyolarının nasıl yapılması gibi konularda konuştu.

Yenidoğan bebeklerde görülen sarılığın belli bir seviyenin altında ise bol bol beslenme ile giderilebileceğini aktaran Dr. Korkmaz, “Yapılan ölçümlerde bebeğin bilirubin değerleri olması gerekenden fazla ise o zaman gerekli görülen tedaviler yapılır” diye konuştu.

Anne sütünün bebek beslenmesinde temel ve en değerli gıda olduğunu belirten Dr. Korkmaz, “Her anne emzirebilir, ilk zamanlarda yeteri kadar sütü olmadığını düşünen anneler, bebeğin sağlıklı gelişimi için devam sütü ile beslenmeyi destekleyebilir, ancak bu arada anneler mutlaka emzirmeye devam etmelidirler, çünkü; zamanla sütlerinin artacağını göreceklerdir. İlk aylarda bebek uyusa dahi 2-3 saat aralıklar mutlaka uyandırılarak beslenmesi sağlanmalıdır” şeklinde konuştu.

Bebeğin göbek bağının herhangi özel bir madde ile temizlenmesine gerek olmadığını ifade eden Dr. Ülkü Korkmaz, “Göbek bağının kuru ve temiz olması yeterlidir, bebeğe bu süreçte banyo yaptırılabilir, sonrasında güzelce kurutulmasına özen gösterilmelidir” dedi.