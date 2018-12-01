Özel Ümit'ten prematüre doğan bebeklere kutlama

Dünya Prematüre Günü nedeniyle Özel Ümit Hastanesi'nde prematüre doğan bebekler ve aileleri bir araya geldi.

Bir otelde gerçekleşen buluşmaya Kadın Hastalıkları ve Doğum doktorları, Çocuk Hastalıkları doktorları, yenidoğan hemşerileri ile prematüre bebekler ve aileleri katıldı. Programda açılış konuşmasını yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. M. Özgür Özdemir, “Buradaki bebeklerimiz beklenenden erken geldiler. Geçen sene Türkiye'de 1 milyon 300 bin doğum olmuş. Bunların 150 bin tanesi prematüre bebek. Her sene 17 Kasım'da bu bebeklerin yaşam savaşını, gelişimini kamuoyuna duyurmak için prematüre bebeklerin günü kutlanıyor. Biz de her sene prematüre bebeklerimizi bu özel günde bebeklerimizi ve aileleri bir araya getiriyoruz” diye konuştu.

“HEPİNİZİ KAHRAMAN OLARAK GÖRÜYORUM”

Yenidoğan Sorumlusu Uzm. Dr. Coşkun Minnet de ailelere seslenerek, “Yenidoğanda kaldığınız dönemde gülen anne-baba görmek çok zordu. Gerçekten çok zor günlerdi. Ağzımızdan çıkacak iki tane olumlu kelime için günlerinizi verdiniz. Şükürler olsun genelde mutlu son oldu. Şimdi bakıyorum herkes gülüyor” dedi.

Yenidoğan çalışanları olarak anne ve babaların duygularını anladıklarını ifade eden Minnet, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Profesyonel çalışarak duygularımızı arka plana atıyoruz. Ama sizlerin hissettiklerinizi biliyoruz. Sizinle beraber üzüldüğümüzü, sevindiğimizi bilmelisiniz. Annelerimiz doğurdukları bebekleri kucaklarına alıp götürmek varken, günlerce haftalarca bebeğini kucaklamadan, koklamadan günler geçiriyor. Ama şimdi hepsi kucağınızda ve mutlu. Bu bizim için çok güzel. Yenidoğanda kaldığınız süreçte gösterdiğiniz sabır, metanet için teşekkür ederim. Ben hepinizi kahraman olarak görüyorum.”

Konuşmaların ardından prematüre doğan tüm bebekler için doğum günün pastası kesildi. Aileler ve hastane personeli bol bol hatıra fotoğrafı çekerek bu özel günü ölümsüzleştirdi.