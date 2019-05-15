(Özel) Üniversite öğrencileri çocuk istismarına karşı harekete geçti

Anadolu Üniversitesi'nde eğitim gören bir grup öğrenci, Kırmızı Şerit Projesi ismini verdikleri proje ile son zamanlarda artan çocuk istismarı olaylarına karşı, çocuklara yönelik cinsel istismarın önlenmesi amacıyla miniklere ve velilerine bilgilendirici eğitimler verdi.

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi İletişim Bilimleri ve Yönetimi Bölümü'nde eğitim gören son sınıf öğrencileri, çocuk istismarına karşı dikkat çekmek için anlamlı bir projeye imza attı. Öğrenciler bu kapsamda Tepebaşı Belediyesi Esentepe Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi'nde miniklere ve velilerine istismara karşı bilgilendirici eğitimler verdi. Eğitimlerde minik öğrenciler oyunlar eşliğinde istismara karşı ne yapmaları gerektiği konularında bilgilendirildi. Veliler ise belediye çalışanları, psikologlar ve avukatlar tarafından kanuni hakları gibi konularda bilinçlendirildi. Projede ; Seda Gürenç, Esin Gökdağ, Hande Sıla Ergezer, Buse Soykavak, Kadir Bener Şaşmaz, Gökhan Ünlü ve Kadir Doğan isimli öğrenciler yer aldı.

Konuyla ilgili öğrencilerin projelerinin danışman hocası olan Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Çağlar Genç, projedeki amacın çocuklara yönelik cinsel istismarı önlemek olduğunu söyledi. Genç, "Biz iletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü olarak son sınıf öğrencilerimize proje geliştirme ve proje yönetimi dersi veriyoruz. Bu dersler bağlamında öğrencilerimiz kendi aralarında proje grubu oluşturuyorlar ve hocaların danışmanlığında sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyorlar. Benim danışman olduğum öğrenci grubu da Kırmızı Şerit isimli bir proje geliştirdi. Çocuklara yönelik cinsel istismarın önlenmesi amacıyla hem çocukların hem de velilerin bilinçlendirilmesi amacıyla paydaşlar ile birlikte bir proje üretiyorlar. Bugün burada da bu projenin etkinlikleri ile birlikteyiz. Öğrenci arkadaşlarımız burada hem eğitim hem oyun içerikleri ile birlikte konuyla ilgili bilinçlendirme yapıyorlar. Diğer salonlarımızda da öğrencilerimizin annelerine yönelik hem belediye tarafından bir psikolog hem de baronun atamış olduğu avukatlar tarafından bilgilendirme ve kanuni haklar ile ilgili bilgi veriliyor" diye konuştu.

"İstismar durumunda ne yapılması gerektiğini öğretiyoruz"

Kırmızı Şerit Projesi'nde yer alan İletişim Bilimleri Fakültesi İletişim Tasarım ve Yönetimi Bölümü son sınıf öğrencisi Esin Gökdağ ise, çocuklara olası bir istismar durumunda ne yapmaları gerektiğini öğrettiklerini ifade etti. İstismar konusuyla ilgili aileleri de bilgilendirdiklerini belirten Gökdağ, "Projemiz aslında Eskişehir'de özellikle 7-8 yaşlarındaki ilkokul 1. sınıfa giden öğrenciler ve onların velileri için geliştirdiğimiz bir proje. Onları çocuk istismarına ve çocuk istismarında ne yapmaları gerektiğine dair bilgilendiriyoruz. Bunları çocuklara konferans vererek değil, oyunlar eşliğinde yapıyoruz. Aileleri de avukat ve psikologlar eşliğinde bilgiler veriyoruz. Hem hukuki hem de psikolojik süreci anlatıyoruz. Aynı zamanda belediyede de böyle bir birim açtık çocuk çalışmaları ile ilgili. Oradan da destek alıyoruz. Böylelikle hem ulaşabileceğimiz ilçelerdeki öğrencilere ulaşmaya çalışıyoruz hem de onların ailelerine yardım etmeye çalışıyoruz. Olası bir istismar durumunda ya da olası bir tehlike durumunda ne yapmaları gerektiğini öğretiyoruz. Üç kuralımız, üç zincirimiz var. Hayır deyip çığlık atmayı öğretiyoruz, oradan uzaklaşmayı ve yardım istemeyi öğretiyoruz. En yakınındaki yetişkine haber vermelerini istiyoruz. Aslında kendilerine de yapmamaları gereken istismar çeşitlerini öğretiyoruz. Yani birbirlerine de yapmamaları gerektiğini öğretiyoruz ki bu zaten bir süreç. Onlara hem yapılmamasını hem de yapmamaları gerektiğini öğretiyoruz bu süreçte" ifadelerini kullandı.