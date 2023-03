(ÖZEL) Vatandaş tramvaylardaki sevimli dostlardan memnun

Eskişehir'de soğuktan ve yağışlardan kaçmak için tramvaylara sığınan sokak hayvanlarının görüntüleri sosyal medya platformlarında paylaşılmaya devam ediyor. Tramvayların yoğun olduğu saatlerde dahi koltuklara oturan veya taşıtın koridorlarında uzanan sevimli hayvanlar aynı zamanda vatandaşların ilgi odağı haline geliyor. Hayvanların soğuğa karşı kendilerini ısıtmak için tramvaylarda vakit geçirdiklerini belirten Eskişehirliler ilave olarak bu durumdan dolayı kesinlikle şikâyetçi olmadıklarını, aksine memnun olduklarını ifade ettiler.

“Bu durum beni çok memnun ediyor”

Öğretmen Seda Bacaksız, “Sosyal medyada gördüğüm kadarıyla köpeklerin de tramvaylarda kimseye zarar vermeden seyahat edebilmesi beni çok mutlu ediyor. Soğuk havalarda o canların da bizimle aynı imkânlarda bulunabilmesi, sıcak bir ortamda bulunabilmesi ve hatta o hayvanların beslenebilmesi; Eskişehir gibi duyarlı bir halkın severek yapabileceği bir eylem olduğunun düşünüyorum. Ben de bir Eskişehirli olarak bu durumdan çok memnunum. Seyahatlerimizde, alanlarda, kapalı alanlarda ve gittiğimiz kafelerde onları görüyorum. Bu hayvanlara yer verilmesi, sıcak ortamlar sunulması ve oturacağı yerler temin edilmesi çok güzel şeyler. İnşallah duyarlı halkımızın bu husustaki farkındalığını daha da artırarak devam ettirmesini diliyorum” dedi.

“Onlar bizim can dostumuzdur”

Emekli vatandaş Hayrullah Öz (61) ise, “Hayvanların tramvaylarda seyahat etmesinden ve sıcak bir yer aramasından duygulanıyorum. Bu durum çok güzel bir şey. Onlar da bizim dostumuz. Şu an deprem bölgelerindeki enkazlardan çıkartılanların yüzde 80'ini köpekler buldu. Kedilere, ‘Nankör' derler fakat onlar da gitti sahiplerini buldu. Bunlardan ders çıkarmalıyız. Onlar bizim evimizde, bahçemizde, otobüsümüzde, tramvayımızda olmalıdır. Çünkü onlar bizim can dostumuz ve Allah'ın emanetidir. Her geceyi Kadir Gecesi bileceksin ve her yanına geleni de Hızır Aleyhisselam sanacaksın. Bugün hayvan diye yanına sokulamayanlar var. Sen kendi arkadaşından dostundan kork, hayvandan korkma” diyerek öğütler verdi.