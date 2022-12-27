(ÖZEL) Yılbaşı öncesi tezgâhları süsleyen kuruyemişler cep yakıyor

Eskişehir'de yılbaşına sayılı günler kala kuruyemiş tezgâhlarında yoğunluk yaşanırken, vatandaş geçen seneye göre nerdeyse 2 katına çıkan fiyatlardan şikâyet etti.

Yeni yıla sayılı günler kala tarihi Taşbaşı Çarşısı'nda yılbaşı haraketliliği başladı. Yılbaşı gecelerinin vazgeçilmez eğlencesi olan çerez ve kuruyemişe ilgi artarken esnaf, vatandaşın en çok karışık çerezi tercih ettiğini belirtti. Vatandaşın gözdesi karışık çerezin geçen sene 115 TL'ye bu yılbaşı öncesi ise 180 TL'ye satıldığını söyleyen kuruyemiş esnafı, maliyetler arttığı için fiyatların yükseldiğini dile getirdi. Vatandaş ise, geçen seneye göre nerdeyse iki katına çıkan kuruyemiş fiyatlarından şikâyet etti

“Fıstık 48 TL'den 72 TL'ye yükseldi”

Uzun zamandır kuruyemişçilik yapan Görkem Türkoğlu, satışlarda yoğunluğun başladığını belirtti. Kar marjını düşürüp ellerinden gediğince halkı memnun etmeye çalıştıklarını vurgulayan Türkoğlu, “Emeklilerin de maaşlarını almasıyla birlikte yoğunluk hafiften başladı. Bizim halkımız çıkmışken aylık temel gıda ihtiyaçlarının yanında kuru yemişini de alıyor. Vatandaş daha çok karışık çerezi tercihi ediyor. Geçen seneye göre fiyatlarda artış var. Biz de kar marjını düşürdük, elimizden geldiğince halkımızı memnun etmeye çalışıyoruz. Geçen sene 115 TL'ye sattığımız karışık çerez şu an 180 TL oldu. Gönül ister ki düşük maliyetten alıp düşük fiyattan daha çok satalım. Halk direk bizle muhatap olduğu için topu bize atıyor ama bizim de yapabileceğimiz bir şey yok. Geçen sene 100 TL' den sattığım fındık 160 TL oldu. Fıstık ise 48 TL'den 72 TL'ye yükseldi” diye konuştu.

“Eskiden 10, 20 TL'lik çerez alıp 1 ay yerdik”

Eskiden aynı fiyata aldığı çerezin daha uzun süre yendiğini söyleyen Fikrîye İleri, “Bir ölü maaşıyla geçiniyorum. Nasıl yapacağımı ben de şaşırıyorum. Torunlarım anneanne şunu al bunu al diyor, taleplerine yetişemiyorum. Eskiden 10, 20 TL'lik çerez alıp 1 ay yerdik. Bizler için yılbaşı ölmüştür” dedi.

“Geçen seneye göre en az 2 katı fark var”

Taşbaşı çarşısı ucuz olduğu için alışveriş yapmayı tercih ettiklerini dile getiren Suat Yıldızken, geçen seneye göre farkın en az 2 kat daha fazla olduğunu vurguladı. Başka yerlerde fiyatların çok daha pahalı olduğunu söyleyen Yıldızken, “Ucuz olan karışık çerezi almayı tercih ediyoruz. Lüks karışık olan biraz daha pahalı. Taşbaşı çarşısı ucuz diye burada alışveriş yapamaya geliyoruz. Başka yerde fiyatlar çok daha pahalı. Geçen seneye göre en az 2 katı fark var. Çerezin içindeki protein, vitamin ve minareli sağlığımız için almamız lazım” ifadelerini kullandı.

Geçen seneye göre fiyatlarının artmasının nedeninin fırsatçılar ve stokçular olduğunu söyleyen Ayhan Akın ise fiyatların uçtuğunu dile getirdi.