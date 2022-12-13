(ÖZEL) Yürüyebilmek için 2 bin 869 kilometre yol geldi

Dubai ve Suudi Arabistan'da umduğunu bulamayan futbol menajeri Eskişehir'de aldığı fizik tedavi ile 3 haftada desteksiz yürümeye başladı.

Suudi Arabistan'da futbol menajerliği yapan Gassan Waked'ın, beyin damarlarında şişlik tespit edilip 2015 yılında doktorlar tarafından anevrizma teşhisi kondu. Daha sonra hematom ve hidrosefali gelişmesi sonucu şant ameliyatı olan Waked, operasyon sonrası yürüme bozukluğu, dengede güçlük, sağ kolunu ve bacağını kullanmada zorluk gibi sorunlar yaşayarak hareket kabiliyetini neredeyse kaybetti. Eski sağlığını geri kazanabilmek adına Suudi Arabistan'da ve Dubai'de fizik tedavi ve rehabilitasyonlar alan Gassan Waked, istediği sonucu elde edemedi. Waked, araştırmaları sonucunda başarılı tedavilerini keşfettiği Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezine gelerek tedavi olmaya karar verdi. Planlanan 4 haftalık tedavinin 3 haftasını geride bırakan Gassan Waked, büyük aşama kaydederek kendisine gösterilen birçok hareketi, başarılı bir biçimde yapmaya başladı.

“Şu anda desteksiz yürüyebiliyorum”

Yaşadıklarını ve rahatsızlığını anlatan Gassan Waked, geçirdiği ameliyat sonrası hareket edemediğini aktardı. Tavsiyeler ve araştırmaları sonucunda Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi'ni keşfeden Waked, kaydettiği aşamalar ve mutluluğu hakkında şöyle konuştu;

“Suudi Arabistan'da futbol menajeri olarak görevi yapıyorum. İşimi yaptığım esnada beyin damarlarımdaki tıkanıklıktan dolayı rahatsızlık geçirdim. Daha sonra beyin damarlarımda patlama ve pıhtılaşma gerçekleşti. Ameliyat esnasında da doktorlar anevrizma teşhisi koydu. Başıma gelen bu olay 2015 yılı Eylül ayının 1'inci haftasında gerçekleşti. Yaklaşık 7 haftalık koma sürecim oldu. Sonrasında rehabilitasyon için Türkiye'ye geldim. İlk zamanlar ayağa dahi kalkamıyordum ama şu anda yürüyebiliyorum, kalkabiliyorum ve ayakta durabiliyorum. Türkiye'yi beğeniyorum, zaten daha önce tur için buraya gelmiştim. Daha öncesinde Cidde'de ve Dubai'de aldığım rehabilitasyonlardan ziyade buradaki tedavi daha efektif, aynı zamanda hava olarak da Dubai'den daha iyi.”

“Fizyomer'in rehabilitasyon konusundaki başarılı çalışmalarını duymuş”

Gassan Waked'in tedavi sürecini yakından inceleyen Eskişehir Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Kurucusu ve Tıbbi Direktörü Uzm. Dr. Türkan Tünerir, süreç hakkında; “Hastamız Gassan Bey, bize Dubai'den geldi. Daha önceki beyin anevrizması nedeniyle beyinde hematom ve hidrosefali gelişmiş, akabinde şant ameliyatı olmuş. Sonrasında yürüme bozukluğu, dengede güçlük, sağ kolunu ve bacağını kullanmada zorluk şikâyetleri başlamış. Bu nedenle ülkesinde gördüğü rehabilitasyondan çok memnun kalmamış ve çok gelişme gösterememiş. Fizyomer'in rehabilitasyon konusundaki başarılı çalışmalarını duymuş ve kendisi bizimle iletişime geçti. 4 haftalık bir program için ailesi, Gassan Bey'i bize getirdi. 3'üncü haftamız bitti ve denge bozukluğu, yürümedeki zorluğu çok önemli ölçüde azaldı, sağ kol ile bacağındaki güçsüzlük kalmadı. Kendisi de tedavisinden çok memnun. Amacımız hastamızın sağlığına kavuşmuş olarak, Eskişehir'den ve Türkiye'den memnun kalarak, ailesinin yanına dönmesini sağlamak” diye konuştu.