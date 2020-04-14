(Özel) Yüzlerce öğrenciye dijital ortamda hat dersi

Türkiye'nin birçok ilinde yıllardır hüsnü hat dersleri veren ve bu sanatın gelişmesi, sevilmesi için gayret sarf eden Hattat Mahmut Şahin, Korona virüs salgını nedeniyle ara verdiği çalışmalarını evinde sürdürüyor. Yüzlerce öğrencisine dijital ortamlarda ders vermeyi sürdüren Şahin'in çabası, öğrencileri tarafından büyük takdir ve ilgi görüyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Korona virüs Kovid-19'a karşı uygulanan tedbirler kapsamında vatandaşların evde kaldığı sürelerde artış gözlemlenmeye başladı. Evde kalınan süre çoğaldıkça vatandaşlar da dört duvar arasında geliştirilen hobilere merak saldı. Uzmanları tarafından internet üzerinden verilen eğitimler birçok alanda devam ederken hat sanatına olan ilgi ise büyük artış gösterdi. Bu kapsamda yaklaşık 250 kişilik öğrenci grubuna dijital ortamlardan ders veren Hattat Mahmut Şahin, İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

“Dersleri interaktif şekilde veriyoruz”

Derslerin işlenişi hakkında bilgiler veren Hattat Mahmut Şahin, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda öğrencisiyle interaktif şekilde derslere devam ettiklerini belirtti. Şahin,yaptığı açıklamada, “Bursa Bab-ı Nun, Eskişehir Vel-Kalem, Kütahya Vav Der, Kocaeli Büyükşehir Belediye konservatuvar müdürlüğü ve Bayrampaşa Türk İslam Sanatları Merkezinde her hafta dersim var. Bir de internet üzerinden yurt dışından ve yurt içinden öğrencilerin derslerine bakıyorum. Tahmini 450-500 kadar öğrencim var. Malum korona salgını sonrası Bursa Kocaeli ve Eskişehir illerinde geniş önlemler alındı. Biz de dersleri interaktif şekilde veriyoruz. Dersleri bana tam 90 dereceden fotoğraf çekip yolluyorlar ben de çıkarmalarını yapıp geri yolluyorum. Bu şekilde dersler devam ediyor. Daha ileri seviyede olan öğrenciler istif derslerini yolluyor, gerekirse telefon üzerinden yardımcı oluyorum” ifadelerini kullandı.

“200-250 öğrenci derse internet üzerinden devam ediyor”

Sayıları 250'yi bulan öğrencilerinin evde kaldığı süre boyunca haftada 2-3 kez ders yolladıklarını belirten Hattat Şahin, evde kalınan sürenin sanatla ilgilenen kişiler için bir fırsat olduğuna da değindi. Şahin açıklamalarına şu şekilde son verdi;

“Şu an için 200-250 öğrenci derse internet üzerinden devam ediyor. Öğrencilerimden istirhamım normal ders döneminde olduğu gibi haftada tek ders yollamaları. Ama onlar da evde olduğu için bazen abartıp haftada 2 veya 3 ders yolluyorlar. Sanatçıların en verimli olmaları gereken bir dönemden geçiyoruz. Ben haftanın dört gününü seyahatlerde geçirdim için zamanın kıymetini bilirim. Şimdi elimde birikmiş işleri bitirmeye ve yeni projeleri hayata geçirmeye çalışıyorum. Birkaç kitap çalışmam var onları tamamlıyorum. Bu sıkıntılı dönem sonrası inşallah sergi ve kitaplar ile sezonu açacağız.”