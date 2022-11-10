Özlenen kış sebzeleri pazardaki yerlerini alıyor

Havaların soğuması ile birlikte Eskişehir'de kışlık sebze ve meyveler, pazar tezgâhlarında boy göstermeye başladı. Kış aylarının vazgeçilmezi, lahana, karnabahar, dolmalık biber, marul gibi ürünler tezgâhları süslerken, vatandaşlar yeşilliklere rağbet göstermeye başladı. E vitamini zengini koyu yeşil yapraklı sebzeler, grip gibi hastalıkların arttığı bu dönemde vatandaşın imdadına yetişiyor.

Eskişehir'de kurulan semt pazarlarında tezgâhlardaki etiket fiyatları vatandaşın yüzünü güldürdü. Ispanağın demeti 10 ila 15 TL'ye, kıvırcığın tane fiyatı 5 ila 6 TL'ye, maydanozun demet fiyatı 3 ila 5 TL'ye, turpun kilosu ise 10 ila 12 TL arasında satılıyor.