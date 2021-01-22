Öznur Sazlar davasında karar verildi

Eskişehir'de boşanma aşamasında olduğu eşi Öznur Sazlar'ı 15 yerinden bıçaklayan Harun Sazlar, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 16 yıl ve tehdit suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında Öznur Sazlar ve taraf avukatları hazır bulundu. Sanık Harun Sazlar ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. İddia makamı davanın konusuna ilişkin mütalaasını yineledi. Mütalaada sanık Harun Sazlar'ın ‘kasten öldürmeye teşebbüs' ve ‘tehdit' suçlarından cezalandırılması istendi.

Mahkeme heyeti şikayetçi Öznur Sazlar'ın beyanını dinledi. Öznur Sazlar, "Sanık Harun Sazlar'dan şikayetçiyim. Mütalaa doğrultusunda en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ederim" dedi.

“Çok pişmanım”

Savunmasını yapan sanık Harun Sazlar, "Çok pişmanım, ben kendisini öldürmek istemedim. Olayın yaşandığı esnada bırak deyince kendisini bıraktım. Bana polisi ara dedi, ben 112 Acil'i aradım. Eşim beni 6 aydır aldatıyordu. Eşimin psikolojik şiddetine maruz kaldım. Ailece Eskişehir'e taşındıktan sonra psikolojik baskı başladı. Tahliye olmam halinde kendisine hiçbir zorluk çıkarmayacağım. Öncelikli olarak beraatime ve tahliyeme karar verilmesini talep ederim" dedi.

Mahkeme heyeti sanık Harun Sazlar hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı verdi. Heyet cezada takdiri indirime giderek sanığın cezasını 16 yıla düşürdü. Ayrıca sanık tehdit suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kadınlar destek verdi

Duruşmanın ardından adliye dışında toplanan kadınlar Öznur Sazlar'a destek verdi. CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü de karar duruşmasını yakından takip etti. Duruşmanın ardından avukatı ve destek veren kadınlarla birlikte basın açıklamasında bulunan Öznur Sazlar, "Canice katledilen kadınların canlı bir örneğiyim aslında. Bu kararın bir emsal karar olduğunu düşünüyorum. 16 yıl hapis kararı benim oğlumu büyütmem için yeterli bir süre. Herkes hak ettiğini yaşar. Bundan sonra benim durumumdaki kadınların yardımına koşacağım ve mücadelemi onlar için sürdüreceğim" ifadelerini kullandı.

Olay

Olay, geçtiğimiz yıl 31 Temmuz'da Öznur Sazlar'ın ikametinde yaşandı. Öznur Sazlar, çocuğunu görmek için evine gelen boşanmak üzere olduğu eşi Harun Sazlar tarafından 15 yerinden bıçaklandı. Olay sonrasında 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kadın şikayetçi oldu. İlk duruşmasında tutuksuz yargılanan Harun Sazlar, yapılan başvuru ve şikayetlerin ardından tutuklandı.