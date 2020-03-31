Berrin Akpınar, kalça kireçlenmelerinde uygulanan Ozon Tedavisi ve PRP Uygulamaları hakkında bilgi verdi.

Açıklamasında, “Özellikle orta yaş ve üzerinde, kalça ağrısının en bilinen nedeni kalça kireçlenmesidir” diye belirten Akpınar, “Kalça kireçlenmesi, en sık ilerleyen yaşa bağlı olarak oluşur. Ancak kısa boylu ve kilolu vücut yapısına sahip olmak da bir dezavantajdır. Ailesinde kalça çıkığı ya da romatizmal hastalıklar bulunanlarda görülme ihtimali daha fazladır. Bacak boy eşitsizliği bulunanlarda, kalçaya aşırı yük binmesine neden olan mesleklerle uğraşanlarda da kalça kireçlenmesinin görülme sıklığı artar. Geçmişte kortizon kullanım öyküsü olan hastalarda, uyluk kemiğinin kalça eklemini oluşturan baş kısmında kan dolaşımının bozulmasına bağlı gelişen avasküler nekroz hastalığı (kemikte çürüme) sonrasında çok daha genç yaşlarda da oluşabilir” ifadelerini kullandı.

Hastalık nasıl ilerliyor

Hastalığın ilerleme süreci hakkında da bilgi veren Akpınar, “Başlangıçta kalçada, kasıkta ve dizin iç yüzünde sinsi bir ağrı vardır. Yürürken, özellikle merdiven inip çıkarken zorlanmaya başlanır. Yürüme mesafesi kısalır. Ağrılar hareket ile artar, dinlenme ile azalır. Hastalık ilerledikçe şikayetler dinlenmekle de geçmez olur, gece uykudan uyandıran ağrılara dönüşebilir. Ağrı giderek artar, kalçada tutukluk topallama oluşur ve kalça hareketleri sınırlanır. Kalça çevresi kaslarda da zayıflık gelişir. Giderek baston gibi bir destek olmadan yürünemez hale gelinir” dedi.

PRP uygulaması ile hasarlı doku yenileniyor

PRP Uygulaması ile dokuların yenilendiğine dikkat çeken Akpınar, “PRP kanın pıhtılaşmasına yardımcı olan ve aynı zamanda yara bölgesinde hızlı iyileşmeyi sağlayan büyüme faktörlerini içeren trombositten zengin bir kan ürünüdür. Trombositler yaralanmış bölgede kanamanın durmasını sağlamak ve daha sonra hasarlanan dokunun iyileşmesi sürecinde, büyüme faktörlerinin salınmasında görevlidirler. Bu büyüme faktörleri kollajen üretimini ve tendon kök hücrelerinde gen ve protein ekspresyonunu artırarak doku iyileşmesini uyarır. PRP yani trombositten zengin plazma da uygulandığı yerde, hasarlı dokunun tamirini sağlayan çok etkin bir tedavi yöntemidir” diye anlattı.

PRP enjeksiyonu ile birlikte ozon uygulaması, ağrıları azaltıyor

Kalça kireçlenmelerinde uygulanan PRP enjeksiyonu ile birlikte ozon tedavisi uygulandığında ağrıların azalmasında daha etkili olduğuna dikkat çeken Akpınar, “Kalça kireçlenmesinde de normal kandan 5-10 kat daha fazla trombosit içeren PRP enjeksiyonu sayesinde yeni kıkırdak yapımı uyarılmış olur. Bu enjeksiyon ozon ile kombine edilerek, hem PRP'nin etkisi artırılmış olunur hem de çok daha kısa süre içerisinde kalça ağrısından kurtulunabilir. Ozon ve PRP enjeksiyonlarının birlikte uygulanması, çok daha yüz güldürücü sonuçlara ulaştırır. Son yıllarda popülaritesi giderek artan ozon ve PRP enjeksiyonları sayesinde, kireçlenmelere erken dönemde müdahale edilirse, başarı şansı artar. Bu uygulamalar protez ameliyatlarının önüne geçebilecek derecede hastayı rahatlatabilmektedir ”diye aktardı.

Ozon uygulaması nasıl uygulanıyor

PRP enjeksiyonu ile birlikte ozon uygulamasının nasıl yapıldığını anlatan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyonu Uzmanı Dr. Berrin Akpınar, “PRP uygulamasında öncelikle hastanın kol damarından steril şartlarda 10-20 cc kadar alınır. Santrifüj cihazında belirli bir hızda yaklaşık 10-15 dakika döndürülen tüpteki trombositlerin diğer kan bileşenlerinden ayrılması sağlanır. Elde edilen trombositten zengin plazma yani PRP gerekli görülen bölgeye enjekte edilir. 3 veya 4 hafta arayla toplam 3 enjeksiyon yapılır. Hasta uygulama sonrası hemen kendi işine ve günlük yaşamına geri dönebilir. Aktif oksijen molekülü olan ozon gazı kullanılarak yapılan tedavilere ozon tedavisi adı verilir. Son yıllarda oldukça popüler olan bu tedavi kanın dokulara oksijen bırakma yeteneğini artırarak organların oksijenlenmesini artırır. Vücudumuzdaki doğal ağrı kesicilerin açığa çıkmasını sağlayarak ağrı kesici özellik gösterir. Ağrılı ve enflamatuar ekleme uygulandığında kıkırdak büyümesini ve eklem sıvısı üretimini hızlandırır. Ozon tek başına eklem içerisine uygulanacak olursa; haftada 2 defa toplamda 4-6 kez ozon enjeksiyonu yapılabilir” dedi.