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Paket içine sakladığı uyuşturucuyu bekçiler buldu

Eskişehir’de şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Eskişehir'de şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri Şirintepe Mahallesinde şüphe üzerine bir şahsı durdurdu. V.Ç., isimli şahsın kaba üst aramasında, paket içine saklanmış vaziyette 0,77 gram bonzai olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemenin ardından şahıs hakkında ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak' suçundan adli işlem yapıldı.

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