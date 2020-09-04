Palamudun fiyatı inişte

Eskişehir'de, kısa süre önce başlayan balık sezonun ilk günlerde tanesi 25 liraya satılan yaklaşık 300 gramlık palamut fiyatı bugün 10 liraya düştü.

Palamut fiyatlarında düşüş devam ediyor. 1 Eylül'de başlayan balık sezonun ilk günden beri balık tezgâhlarında bulunan yaklaşık 300 gramlık palamut balığın tanesi ilk önce 25 liraya, daha sonra 15 liraya satılırken, bugün 10 liraya geriledi. Tane olarak satılan balığın kilosu ise 30-35 lira arasında değişiyor. Balıkçıların düşüncelerine göre her yıl balık sezonun iyi gidip gitmeyeceği mesajını taşıyan palamut, bu yıl bol, ancak şuan çıkanların boyutlarının çok ufak olduğunu belirtildi. Sezon ilerledikçe daha büyük palamutların avlanacağı bekleyen balıkçılar, sıcak hava dolayısıyla her türlü balığı beklendiğinden az çıktığı için fiyatlarda da yükseliş devam ettiği dile getirdi.

Uzun yıllardır Eskişehir'de balıkçı olarak bulunan Samim Yarıcı, sezonun ilk palamudun fiyatlarını değerlendirdi. Yarıcı, “Bu yıl palamudun fiyatı 25 lira ile başladı. Ancak daha sonra bollaşma başlayınca fiyatlar da inmeye başladı. 25 liradan 20 lira,15 liraya sattık. Bugün de tanesi 10 liraya satıyoruz. Bunlar biraz ufak boyuttadır. Tanesi 300-400 gram arasında değişiyor. Buna göre kilosu yaklaşık 30-35 liraya geliyor. Bunun lakabı çingene palamudu diye geçer. Sezonun ilk palamudu olduğu için dediğim gibi ufaktır, ama 10-15 gün sonra daha da büyütecek ve tanesi 700-800 grama çıkacaktır. Büyük palamutların fiyatları tabi bundan farklı ve pahalı olacak. Bu da palamudun çıkmasına bağlıdır. Bol çıkarsa büyük olmasına rağmen bundan da ucuz olabilir. Diğer balıklarda bollaşma bekliyoruz. İnşallah, bollaşınca fiyatlar düşer” diye konuştu.