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Pandemi döneminde organik yumurtaya talep arttı

Covid-19 virüsü nedeniyle sağlıklarını ve dengeli beslenmelerini daha çok önemsemeye başlayan vatandaşlar, her şeyin doğalını aramaya başladılar.


Eskişehir'in Günyüzü ilçesindeki çiftliğinde tavuk ve yumurta satışı yapan İlker Sarıkaya, pandemi döneminde satışlarının daha arttığını anlattı. Vatandaşların pandemi döneminde organik beslenmeye özen gösterdiğini söyleyen Sarıkaya, "Yumurtalarını kendisi elde etmek isteyenler bunun için tavuk satın alıyorlar. Bu tavukları organik besleyerek daha doğal yumurta alabiliyorlar. Vatandaşlarımız organik yumurtaya alıştıktan sonra market yumurtalarını yiyemediklerini anlatıyorlar. Onlar organik yumurtadan biz de satışlardan memnunuz. Bu dönemde hem tavuk, hem de yumurta satışımız arttı. Virüs illetinden bir an önce kurtulmak ve normal hayatımıza dönmeyi diliyoruz. Maske, mesafe temizliğin yanında herkesi doğal ve organik beslenmeye davet ediyoruz" dedi.

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