Pandemi sürecinde daha çok balık yemek için 6 neden

Hem hasta olmaktan koruyan hem de hastalığı kolay atlatmayı sağlayan bu unsurları sağlamanın temel yolu ise sağlıklı beslenme.

İçinde bulunduğumuz mevsim açısından bize bu kaynakları sağlayabilecek en zengin besinin balık olduğuna dikkat çeken Acıbadem Eskişehir Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Mine Şenarslan Toraman, “Sağlıklı yaşamak ve sağlıklı yaş almak için sofralarınızda balığa daha fazla yer açmalısınız. Özellikle Covid-19 pandemisi sürecinde hem kendimizin hem de çocuklarımızın sağlığını korumak için D vitamini ve omega-3 yönünden çok zengin olan balığı bol bol tüketmemiz gerekiyor” diyor.

Pişirme şekline dikkat!

Balığın iyi bir protein kaynağı olmasının yanı sıra biyoyararlılığı ve vücut tarafından sindirilme oranı yüksek bir besin olduğuna dikkat çeken Uzman Diyetisyen Mine Şenarslan Toraman, “A ve D vitamini, çinko, fosfor, iyot magnezyum ve selenyum olmak üzere kaliteli vitamin ve mineral içeriğine sahiptir” diyor. Ancak balıktan istenilen faydayı sağlayabilmek için pişirilme yöntemi önemli. Izgara, fırında veya buğulama şeklinde pişirme yönteminin daha sağlıklı olduğunu belirten Uzman Diyetisyen Mine Şenarslan Toraman, yağda kızartılan balığın kolesterol ve yağ oranı arttığı için sağlığa olan faydasının azaldığını belirtiyor. Ayrıca balığın yanında lif yönünden zengin, yüksek vitamin ve mineral içeren koyu yeşil yapraklı, az zeytinyağlı bol limonlu salata yemek, C vitamini ihtiyacının karşılanmasına da katkı sağlıyor. “Ayrıca fırında baharatlarla lezzetlendirdiğiniz balığa, mantar brokoli ve kuşkonmaz ekleyebilirsiniz” önerisinde bulunan Uzman Diyetisyen Mine Şenarslan Toraman, balık tüketiminin Covid-19 döneminde daha da önem kazanan güçlü bağışıklık sistemimize olumlu etkilerini 6 temel noktada topluyor:

Somon, ton, sardalye, alabalık, hamsi, uskumru ve istavrit gibi yağlı balıklar, omega-3 açısından oldukça zengindir. Omega-3 bizi kalp krizi ve kalp damar hastalıklarına karşı korur. Balık, kemiklerimiz için oldukça faydalıdır. Kılçıklarıyla birlikte tükettiğimiz ton, hamsi, sardalye gibi küçük balıklar kalsiyum ve fosfor için harika kaynaklardır. Bu özelliği nedeniyle kemik erimesi yaşayanlar ve menopoz dönemindeki kadınlar bolca tüketmelidir. Yağ oranı az, kalorisi oldukça düşüktür. İçeriğinde sağlık için önemli olan omega-3 yağ asitlerinin bulunmasının yanı sıra, kırmızı ete göre daha az yağlıdır. Balıkların sindirimi oldukça kolaydır. Balık, demir ve çinko olmak üzere iki değerli mineralden oldukça zengindir. Büyüme ve gelişme çağında çocuklar için hem de hamileler için mükemmel bir besin kaynağıdır. Balık hepimiz için yararlı olan A, B ve D vitaminlerini bol miktarda içermektedir. İçerdiği A vitamini bağışıklık sistemimizi güçlendirerek vücut direncimizi artırmaktadır. Aynı zaman da tirot içinde iyot bakımından zengindir. Son yıllarda D vitamini eksikliği ile birçok hastalık ilişkilendirilmesinin yanı sıra obezitenin de nedenleri arasındadır. Balık ve deniz ürünleri D vitaminin en güzel kaynağıdır. Kemik sağlığı ve gelişimi için D vitamini açısında zengindir.