Pandemi tarihi lezzeti de vurdu

Çin'de ortaya çıkarak dünyayı kasıp kavuran Korona virüs (Covid-19) salgını piyasa hareketliliğini azaltırken, Eskişehir'in simgesi olarak bilinen Met helvasının satışını önemli ölçüde düşürdü.

Covid-19 salgını Eskişehir'in tarihi lezzeti olan Met helvasının satışını vurdu. Yaşanan pandemi nedeniyle yerli ve il dışından gelen turistlerin her zaman akın ettiği tarihi Odunpazarı bölgesi ziyaretçisiz kalınca bölgedeki esnaf zor günler yaşamaya başladı, tatlılar sofrasında kentin eşsiz lezzeti olan Met helvasının alıcısı kalmadı. Ayrıca pandemi tedbirleri kapsamında misafir ziyaretleri asgari düzeye inince Met helvasını tadacak pek vatandaş da bulunmuyor.

Met helvasının satışı yüzde 80 oranında düştü

Eskişehir'de son 50 yıldan fazla zamandır helvacı olarak bölgede bulunarak vatandaşlara hizmet veren Rasim Olcay, eskiden yurtdışından bile sipariş alırken, artık mahalledekilerin bile Met helvasına ilgi göstermediği ifade etti. Olcay, Met helvasının pandemi dönemindeki satışı ile ilgili olarak, “Normal süreçte hem Eskişehirli hem de yurt dışından Met helvasına gelen taleplere yetişemiyorduk. Ama bu pandemi hepimizi vurduğu gibi Eskişehir'in simgesini de etkiledi. Eskiden hem yazın hem de kışın bu zamanlarda bile bölgemizde yerli veya il dışından gelen turistler oluyordu. Gurbette kalan vatandaşlar memleketinden geri dönerken yanında kilolarca Met helvası taşıyordu. Buraya gelenler bir kere bile olsa ilimizin bu tatlı lezzetini tadardı. Ama bu sene ne gurbetçi, ne turist, ne de yerliler var. Genellikle de yerliler Met helvasını pek tüketmez. Onlar diğer helva çeşitlerinden tadardı. Ama eve misafir gelirken veya birine misafir olunurken yanında hediye olarak Met helvasını götürüyordu. Ancak pandemi tedbirleri kapsamında ziyaretler de durdurulduğu için artık onlar da almıyor. Eskiden günde 200 kilo satıyorsak şimdi satışı neredeyse 30-40 kiloya düştü. Yani Met helvasının satışı yüzde 80'e kadar indi” şeklinde aktardı.

Fiyatlar 3 yıldır değişmedi

Olcay, pandemi döneminde pek ilgi görmeyen Met helvasının fiyatında bir değişiklik olmadığı aktardı. Rasim Olcay, “Kurum olarak biz son 3 yıldır Met helvasının fiyatında değişiklik yapmadık. Büyük paketler 20 ve küçük paketler 10 liraya satıyoruz. Kilogram olarak ise 28 liraya satıyoruz. Diğer kurumlarda fiyatta oynama yapılabilir ancak o da çok fazla olacağı düşünmüyorum” dedi.

Genellikle met helvasının iki çeşidi üretildiği, biri sade ve diğeri kakaolu olduğu dile getiren Rasim Olcay, “Son zamanlarda çikolatalı ve çeşitli çeşni maddelerini içeren Met helvaları da üretiliyor. Ancak var olan satışlarımıza bakılırsa en çok sade ve kakaolu Met helvası diğerlerinden fazla ilgi görüyor” diye anlattı.