Pandemi yaban domuzlarına yaradı

Gümüş, Eskişehir'de 2021-2022 av sezonunda yapılan 13 sürek avında 210 yaban domuzu avlandığını belirtti. 2020 ve 2021 yılı genelinde yaşanan Covid-19 pandemisinde uygulanan sokağa çıkma yasakları nedeniyle ihtiyaç duyulan yerlerde sürek avları yapılamadığından yaban domuzu popülasyonu hızla arttığını ifade eden Ender Muhammed Gümüş, "Bu durum çiftçilerimizin beyanlarıyla, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Eskişehir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün konu uzmanı teknik elemanları tarafından yerinde kontrollerle tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalarda 2021 yılında 38 bin 889 dekar tarım alanında yaklaşık olarak maddi değeri 14 milyon 53 bin 700 TL'yi bulan yaban domuzu zararı meydana geldiği hesaplanmıştır." dedi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş “2021-2022 Yaban domuzu sürek avı sezonu herhangi bir olumsuz durum yaşanmadan sona ermiştir. 2022-2023 av sezonu, kaynağı devlet avlakları olan tarım alanlarındaki ekili ürünleri yemek, çiğnemek ve ezmek suretiyle zarar veren yaban domuzlarının hızla artan popülasyonlarını kontrol altına almak amacıyla 15 Mayıs 2022 tarihinden itibaren başlayacaktır. Önümüzdeki sezon da yaban domuzlarında zarar gören yerlerdeki ilgili mahalle muhtarlarının başvurusu alınarak arazide yapılan tespit çalışmaları sonucunda hazırlanan rapor doğrultusunda tespit edilen alanlarda gerekli iznin verilerek her iki müdürlüğün teknik ekiplerinin gözetiminde ve ilgili kaymakamlıkların alacağı sağlık ve emniyet tedbirleri altında sürek avları yapılabilecektir. Tarımsal üretimimizin emektarı olan çiftçilerimizin ürünlerinin korunması için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak her zaman üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”