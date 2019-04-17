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Pankreastaki kitleye kapalı ameliyat

Eskişehir Özel Ümit Hastanesi Genel Cerrahi Servisi doktorları, laparoskopik (kapalı yöntemle) gerçekleştirdikleri pankreas Tm (pankreas kitle) ameliyatından sonra hastayı taburcu etti.


Eskişehir Özel Ümit Hastanesi Genel Cerrahi Servisi doktorlarından Op. Dr. Müslüm Tarkan, Op. Dr. Alper Hacıoğlu, Op. Dr. İbrahim Dolu, pankreasında kitle bulunan Nebahat Yıldırım isimli hastaya laparoskopik pankreas rezeksiyon ameliyatını gerçekleştirdi. Ameliyat hakkında bilgi veren Op. Dr. Müslüm Tarkan, “Hastamızın pankreasında 3-4 santimetre kitle mevcuttu. Yaptığımız tetkikler sonrası hastamızı ameliyata aldık. Kapalı yöntemle pankreası kitle ile birlikte tama yakın etrafındaki lenf düğümleriyle birlikte çıkardık. Fıtık, safra kesesi, mide- bağırsak ameliyatlarının yaygın olarak kapalı yöntemle yapıldığı biliniyor, ancak pankreas ameliyatlarının ise daha az oranda kapalı yöntemle yapılabiliyor" dedi.


Ameliyatların kapalı yöntemle yapılmasının hastanın rahatlığı açısından faydalı olduğunu belirten Op. Dr. Tarkan, “Hastamız 4 gün gibi bir sürede şifa ile taburcu edildi. Açık ameliyatlarda bu süre 10-15 günü bulabiliyor. Kanamanın az olması, erken ayağa kalkıp yürüyebilmesi, enfeksiyon riskinin az olması, yaranın azlığı nedeniyle hastamız daha çabuk toparlayarak normal hayatına döndü" diye konuştu.


Hasta Nebahat Yıldırım da kısa sürede ameliyatını gerçekleştiren doktorlara teşekkür etti.

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