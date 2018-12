Papağana yapılan işkenceden sonra öğrenciden insanlık dersi

Eskişehir'de Arife Karaca isimli bir üniversite öğrencisi, enfeksiyondan dolayı sağ gözünü kaybeden "Böcek" ismini verdiği 4 aylık kediyi sahiplenerek, ülke gündemine oturan Murat Özdemir'in papağanına yaptığı ve ölümle sonuçlanan işkence görüntülerinden sonra adeta insanlık dersi verdi.

Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'nde tedavisi gerçekleştirilen tek gözünü kaybeden Böcek, hayvansever Arife Karaca tarafından sahiplenildi. Sosyal medyada gördüğü ilan üzerine yaralı kediyi sahiplenen Anadolu Üniversite Hukuk Fakültesi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Karaca, örnek bir davranış sergiledi. Hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşların özellikle Böcek gibi ekstra sevgiye muhtaç hayvanları tercih etmeleri gerektiğini aktaran 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Karaca, kedisiyle nasıl tanıştığını anlattı.

Arife Karaca, "Kedi sahiplenmek istiyordum. Bir takım olumsuzluklar oldu sahiplendim ve tekrar geri bırakmak zorunda kaldım aldığım yere. Sonrasında hiç beklemediğim bir zamanda sosyal medyada bir ilan gördüm. Tek gözü olmayan bir kediydi. Sonra arkadaşımla iletişime geçtim. O da barınakta olduğunu söyledi, barınaktaki veteriner hekimlerin numarasını verdi. Haberleştik almaya gidecektim ama barınak uzak. O gün içerisinde alacaktım alamadım. Ertesi gün gittim almaya" ifadelerini kullandı.

"İmkanım olsaydı da daha fazla alabilseydim"

Barınakta yaşayan hayvanları görünce çok etkilendiğini ifade eden Karaca, "Daha öncesinde ben de 'hayvan sahiplenmek satın almaktan iyidir' diyordum, ama cins olursa belki satın alırım dediğim de olmuştu. İlk kez barınağa gittim ve barınakta gördükten sonra para verip alamayacağıma karar verdim. Sonrasında kedilerin olduğu bölüme girdik zaten pusette kalıyorlar, dışarıda dolaşma imkanları yok. Tamamen küçük bir pusetin içerisinde hatta bazı pusetlerde 2-3 kedi birlikte kalıyor. Zaten insan görünce üzülüyor. Hatta ben o an keşke imkanım olsaydı da daha fazla alabilseydim dedim. İlk başta acaba çok hırçın mıdır? Sonuçta bir gözü yok. Acaba sorun olur mu diye düşündüm, ama gayet her şeyi iyi görüyor. Hatta bazen benim göremediğim şeyleri bile görüyor. Bir sorunu yok. Kum kabını bulabiliyor, mamasını kendisi yiyor, her şeyiyle ilgilenebiliyor gözü olmamasına rağmen" diye konuştu.

Son olarak daha önceden hayvan satın almaya karşı olmadığını ancak barınaktaki hayvanları görünce fikrinin tamamen değiştiğini belirten üniversite öğrencisi Arife Karaca şunları söyledi:

"Her hayvan aynı değil, her hayvanın karakteri de aynı değil. Bazı kediler çok aksi olabiliyorlar. Çünkü zor koşullarda yaşıyorlar. Sonuçta sokakta yaşıyorlar ve saldırgan olmalarını illaki bir nedeni vardır altında yatan. Bence bir barınağa gidip görsünler. En azından satın almasınlar. Bende öncesinde bu kadar satın almaya karşı değildim. Belki maddi imkânım olsa bende alırdım ama barınağı gördükten sonra gerçekten içim el vermez bir hayvanı para verip almaya."