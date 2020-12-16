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Park halindeki araca çarpıp kaçtı

Eskişehir’de park halindeyken bir aracın çarpıp kaçtığı otomobil ağır hasar aldı.

Eskişehir'de park halindeyken bir aracın çarpıp kaçtığı otomobil ağır hasar aldı.


Kaza, Tepebaşı ilçesine bağlı Güllük Mahallesi Dumanlı Sokak'ta gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre plakası ve sürücüsü bilinmeyen bir araç, park halindeki 06 CFS 756 plakalı otomobile çarptı. Kazaya sebep olan sürücü aracıyla kaçarken, çarpmanın ardından park halindeki otomobil ağır hasar aldı.


Bu arada kaçan sürücünün aynı sokakta park halinde bulunan bir otomobile daha çarptığı öğrenildi.

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