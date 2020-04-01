İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Park halindeki otomobillere zarar verip kaçtılar

Eskişehir’de sokak üzerinde park halinde bulunan 4 otomobile, kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar verildi.

Eskişehir'de sokak üzerinde park halinde bulunan 4 otomobile, kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar verildi.


Olay, geçtiğimiz pazar günü saat 21.00 sıralarında Şirintepe Mahallesi Yılmazalp sokakta yaşandı. Edinilen bilgilere göre sokakta park halinde olan 4 otomobile kimliği belirsiz 4 kişi tarafından zarar verildi. Civarda oturan vatandaşların şahısları görüp bağırmaları üzerine şahıslar olay yerinden koşarak uzaklaştı. Öte yandan şahısların alkollü oldukları tahmin ediliyor.


Araçlarda çizik ve kırık sonucu maddi hasarlar meydana gelirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.