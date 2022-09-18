Park halindeyken alev alan panelvan araç hurdaya döndü

Eskişehir'de sokak üzerinde park halindeyken alev alan panelvan araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Çamlıca Mahallesi Dodurga Sokak üzerindeki bir arsada park halinde olan 26 PL 617 plakalı panelvan araç bilinmeyen bir sebeple motor bölümünden alev aldı. Alevlerin büyümesi üzerine yangın aracın tamamına sıçradı. Yangına ilk müdahaleyi, çevredeki vatandaşlar apartmanlarından çıkardıkları sulama hortumuyla yaptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Panelvan araç ise yangında kullanılamaz hale geldi.