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Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeline eğitim

Tepebaşı Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü personeli için düzenlenen eğitim çalışmasında, bitki yetiştiriciliğinde sürdürülebilirlik ele alındı.


Tepebaşı Belediyesi, personelinin bilinçlendirilmesi adına yürüttüğü eğitim çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Bu kapsamda Park Bahçeler Müdürlüğü personeline yönelik bitki yetiştiriciliğinde sürdürülebilirlik konusu ele alındı. Tepebaşı Belediyesinin Zincirlikuyu Mahallesi'nde bulunan şantiyesinde düzenlenen eğitimde, bitkilerin dayanıklılığı açısından personelin bilinçlendirilmesi hedeflenirken, besleme, bitki sağlığının korunması, bitkilerin bakımında dikkat edilmesi gereken hususlarda kritik bilgiler çalışanlara aktarıldı. Personelin yoğun katılımı ile düzenlenen eğitimde Ziraat Mühendisi Ünal Çolakel, personelin sorularını da yanıtladı.


Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, çalışanlarının mesleki bilgilerini güncel tutmak amacı ile gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinin devam edeceğini bildirdi.

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