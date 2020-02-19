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Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeline iş sağlığı eğitimi

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi “İş Sağlığı ve Güvenliği” eğitimlerine devam ediyor.


Odunpazarı Belediyesi, hizmet içi eğitimler kapsamında personele son olarak “İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi” konulu eğitim semineri düzenlendi. İş güvenliği uzmanları tarafından gerçekleştirilen eğitime Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli katıldı. Hasan Polatkan Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen eğitimde iş güvenliği ve sağlığı konusunda önemli bilgiler verildi.


Personelin sağlıklı ve güvenli bir şekilde çalışabilmesi için uyması gereken kurallar ve olası durumlarda yasal hakları anlatıldı. Personel, hazırlanan sunumda meslek hastalıkları hakkında detaylı bilgi sahibi de oldu.


Odunpazarı Belediyesinin iş güvenliği ve işçi sağlığı konularına büyük önem verdiğini belirten yetkililer, hizmet içi eğitim programlarının Odunpazarı Belediyesi'nde görev yapan diğer personellerine de verileceğini belirtti.

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