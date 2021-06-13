Parkları çöplüğe çevirdiler

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bulunan Kum Saha Bağlar Parkı'nı, duyarsız vatandaşlar adeta çöplüğe çevirdi.

Eskişehir halkının, gerek yeşil alanların ve üstü kapalı oturma yerlerinin olmasıyla sıklıkla tercih ettiği parklardan biri olan Kum Saha Bağlar Parkı adeta çöplüğe döndü. Parkta fazlasıyla çöp kutusunun olmasına rağmen duyarsızca çimlere atılan çöpler, çirkin görüntüler oluşturdu. Çöplerin genellikle alkol şişeleri ve plastiklerden oluşması dikkatlerden kaçmadı. Parkın bulunduğu bölgede yaşayan vatandaşlar, yetkililerden çöplerin temizlenmesi konusunda yardım bekliyor.