Parlak fikirler görücüye çıktı

Eskişehir'de robotik kodlama ve tasarımın yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen sergide onlarca çocuk projelerini sergiledi.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Robotik Kodlama Sergisi, bir alışveriş merkezinde yoğun katılımla gerçekleşti. Eskişehir'in farklı bölgelerindeki onlarca okuldan öğrenciler sergiye katılırken, birbirinden farklı projeler görücüye çıktı. Öğrenciler gün boyu vatandaşlara ve ilgililere projelerini tanıtırken, projeler ise birbiriyle yarıştı. Serginin açılışında kurdele kesimini Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cirit, Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey ile Tepebaşı Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Vekili Erdinç Yılmaz yaptı.

“Farklı hedeflere yönelik robotlar tasarlıyorlar”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cirit, “Çocuklarımızın robotik kodlamayla ilgili yapmış oldukları projeleri sergilemek için burada toplandık. Biz Eskişehir olarak, Samsunda yapılan uluslararası robotik turnuvasında dünya birinciliği aldık. Yine dünya ikinciliğimiz var. Her okulda robotik kodlama atölyelerimiz hemen hemen mevcut ve bu kodlama atölyelerinde öğrencilerimiz, yıl boyunca yazılım yaparak, farklı hedeflere yönelik robotlar tasarlıyorlar. Bu robotları tasarlarken yazılımlarını da yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

Sergiye katılan öğrencilerden Melike Işık ise engelliler için geliştirdiği projeyi anlattı. Otopark alanlarını geliştirdiği yazılım ile engelliler için tekrar tasarlayan Işık, “Bizim projemiz, günlük hayatta gördüğümüz gibi engelli otoparklarına normal araçların park etmesi ile ilgili bir proje. Projemiz şu şekilde gerçekleşiyor. Engelli otopark alanlarının önüne ufak bir bariyer koyduk. Bu bariyer, engelli araç sahiplerine bir kart veriliyor ve kartın üzerine aracın plakası yazılıyor. Bu kart bariyere okutulduğu zaman bariyerimiz açılıyor. İleride hoş geldin yazısı görününce bariyer kapanıyor. Alışveriş merkezlerinde görüyoruz. Normal hayatta görüyoruz. Engelli otoparklarına normal kişilerin kullandığı arabalar konuluyor ve otoparklar doluyor. O yüzden engelliler maalesef park edemiyor” şeklinde konuştu.