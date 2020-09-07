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Pasta keserek zabıta memurlarının haftasını kutladılar

Günyüzü’de bir grup esnaf, Günyüzü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlilerini ziyaret ederek ikram ettikleri pastayla günlerini kutladılar.

Günyüzü'de bir grup esnaf, Günyüzü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlilerini ziyaret ederek ikram ettikleri pastayla günlerini kutladılar.


1-7 Eylül Zabıtalar Haftası münasebetiyle, memurları ziyaret eden, hırdavatçı Azam Kara, lokantacı Hakkı Ayar ve kahvehaneci Halil Karakaya, Günyüzü Belediyesi Zabıta Memurlarına sürpriz yaptılar. Ellerinde pastayla esnafı karşısında gören zabıta memurları şaşkınlık ve mutluluğu bir arada yaşadılar. Zabıta amiri Hasan Say "İlçemiz esnaflarına bizi hatırladıkları için çok teşekkür ederiz. Zabıtalar Haftası herkes tarafından hatırlanan bir gün değil. Pastayla yaptıkları sürpriz bizi çok mutlu etti. Tüm meslektaşlarımızın 1-7 Eylül Zabıtalar Haftasını kutlarım" dedi.

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