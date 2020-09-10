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Pazar esnafının maske ihmali

Eskişehir’de her hafta belirli bölgelerde kurulan ve gün boyu ihtiyaçlarını karşılamak için binlerce insanın alış veriş yaptığı pazar yerlerindeki bazı esnaf büyük bir ihmalle maskelerini ya hiç takmıyor, ya da olması gerektiği gibi kullanmıyor.

Eskişehir'de her hafta belirli bölgelerde kurulan ve gün boyu ihtiyaçlarını karşılamak için binlerce insanın alış veriş yaptığı pazar yerlerindeki bazı esnaf büyük bir ihmalle maskelerini ya hiç takmıyor, ya da olması gerektiği gibi kullanmıyor.


Korona virüs (COVİD-19) salgında vaka sayısı giderek arttığı illerden olan Eskişehir'de halkın genel olarak maske kullanımı artarken, pazar yerleri gibi sosyal mesafe konusundaki sıkıntılar sürüyor. Pazar alışverişine giden vatandaşlar çoğunlukla maska takmayı titizlikle dikkat ederken, tezgâhlarda çalışan esnafın bir çoğu ise ya maska takmıyor, ya da gerektiği gibi takmayı önemsemiyor. Bu ihmalin hem kendileri ve hem de alışverişe gelenlerin sağlığını riske soktuğunu düşünemeyen esnaf, büyük bir ihmale sebep olarak virüsün tam da aradığı ortamı sağlıyor.



Perşembe pazarında endişe verici görüntü


Perşembe günleri tarihi Odunpazarı'nın bazı sokaklarını kapsayan pazar yerinde çalışırken maskeyi hiç takmayan, sadece çenelerinde bulunduran, ağız ve burunu tamamen kapatmayan esnaf, müşterilerine karşı da büyük bir tehlike oluşturuyor.

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