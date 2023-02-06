Pazar esnafının soğuk havayla mücadelesi sürüyor

Eskişehir'de pazar esnafı, etkili olan soğuk havaya karşı hem mallarını korumak hem de kendilerini ısıtmak için tezgâhların başında ateş yaktı.

Eskişehir'de son haftalarda etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuklar pazarları da etkilemeye devam ediyor. Özellikle sabah erken saatlerde sıfırın altına düşen hava sıcaklığı pazarcılara zor anlar yaşatıyor. Dondurucu soğuğa rağmen tezgâh açmak zorunda kalan esnaf, hem kendileri ve hem de ürünlerini korumak için önlem almaya çalışıyor.

Pazarcılar, ürünlerini ve kendilerini soğuktan korumak adına soba ve teneke yakarak ısınmaya çalıştı. Ürünlerin soğuktan zarar görmemesi adına çaba gösteren esnaf, yaktıkları sobanın üzerinde patates közlemeyi de unutmadı.