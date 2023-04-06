Pazarcı esnafı kontrolsüz ve plansız üretimden, satıştan dertli

Eskişehir'de pazarcılık yapan Erdal Kıraç, zararına satış yapmaları sebebiyle yakındı. Pazarda dengelerin bozulduğunu söyleyen esnaf, hızlı mal yetiştirmek isteyen üreticilerin alanı dışına çıktığını ve bunun piyasayı olumsuz yönde etkilediğini ifade etti. Normalde herkesin belli ürünler yetiştirdiğini belirten pazarcı, bahsi geçen üreticilerin alanı dışına çıkması sebebiyle fiyatların kontrolsüz bir şekilde düştüğünü ve satışlardan kazanç elde edemediklerini dile getirdi. Daha fazla kâr etmek isteyen pazarcıların birbirlerini kötü etkilediğine dikkat çeken Kıraç, herkesin kendi alanında çalışmasının pazar piyasası açısından daha iyi olacağını düşünüyor.

“Aslında pazarcılar daha fazla kazanç sağlamak isterken birbirlerinin topuklarına sıkıyorlar”

Kıraç, pazarda fiyatların kontrolsüz bir şekilde düştüğünü ve şu anki durumun kendilerini olumsuz etkilediğini söyledi. Normalde pazardaki herkesin belli ürünler sattığını, ancak fazla kazanç sağlamak isteyen bazı üreticilerin alanı dışına çıkması sebebiyle dengelerin bozulduğunu ifade eden Kıraç, “Şu anda pazar piyasası biraz çöküşte. Marul ve yeşillik gibi ürünleri aldığımız paralara zor satıyoruz. İnsanlar 5 liraya aldığını 3 liraya satmak durumunda kalıyor. Hiç kimse adam akıllı para kazanamıyor. Üreticiler malları hızlı yetiştirmeye çalışıyorlar, önceden domates, biber yetiştiren insanlar şu anda marul, maydanoz ekiyor. Böyle olunca bütün mallar aynı anda çıkıyor ve pazarın ekonomisi bozuluyor, fiyatlar düşüyor ancak bu bizi olumsuz etkiliyor. Bazı kesimler vardır domates, biber ve patlıcan satar, bazı kesimler de yeşillik satar. Ben kendi açımdan söyleyeyim, onlar bu yeşilliği ektiği zaman fazla mal çıktığı için biz elimizdeki ürünleri zararına satmak zorunda kalıyoruz. 10 liraya satmamız gereken malı 5 liraya satıyoruz, para kazanamıyoruz. Böyle olunca dengeler bozuluyor, herkes zarara giriyor. Aslında pazarcılar daha fazla kazanç sağlamak isterken birbirlerinin topuklarına sıkıyorlar. Herkes kendi işini yapsa Pazar piyasası çok daha rahat ve dengeli olur” dedi.