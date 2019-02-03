Pazarcılar: "Fiyatlarda iklim şartları belirleyici"

Pazarlarda geçen hafta 7 liraya kadar çıkan domatesin kilogram fiyatının 5 liraya kadar düştüğü görülürken, soğan ve patatesteki indirim göze çarptı. Yaşanan bu fiyat düşüşlerine rağmen vatandaşların meyve ve sebze almakta maddi olarak hala sıkıntı yaşadığını dile getiren pazarcılar, havaların ısınmasıyla birlikte fiyatların da normal seviyeye inmesini beklediklerini belirttiler. Eskişehir'de uzun yıllardır pazarcılık yapan Tuncay Çakıroğlu, geçen haftaya kıyasla birçok ürünün fiyatında 1-2 liralık düşüşler yaşandığını dile getirerek, “Geçen haftaya kıyasla bu hafta düşüşler başladı. 1-2 gündür fiyatlarda düşüş var. Örneğin çeri domates ve normal domatesin fiyatı geçen hafta 1 lira-2 lira fazlaydı. Şu iki gündür 1'er lira düşüş oldu. Havalar düzeldiği sürece de düşüşler olur. Halk bu işin içinde olmadığı için, bilmediği için ezbere konuşanlar oluyor. Tamam halk haklı, alan alıyor. Almayan da alamıyor. Ama fiyatların pahalı olma sebebi biz değiliz. Biz halka ne kadar ucuz verirsek daha iyi olur. Hem onlar açısından hem de bizim açımızdan iyi olur. Halk zannediyor ki esnaf alıyor 2-3 liraya, satıyor 10 liraya. Alakası yok. Biz halden alıyoruz kışın mesela. Halci kimden alıyor? Yerinden getiriyor, mesela Antalya'dan getiriyor. O bize getiriyor, herkes kendi karı için fiyatların üzerine 1'er, 2'şer lira koyarak burada satıyor. Mesela geçen kış nasıldı? Ucuzdu. Niye? Hava güzeldi. Havalar iyi olduğu sürece düşüş her zaman olur. Ama afet oldu mu bunun etiketlere yansıması illa ki oluyor” şeklinde konuştu.

“İklim ne kadar güzel olursa fiyatlarda o şekilde bir yumuşama oluyor”

Pazarlardaki güncel fiyatları değerlendiren pazarcı Şükrü Karyemez de pazarlarda alım gücünün düşük olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

“Şu anda Eskişehir'i memur kenti olarak düşünürsek fiyatlar çok yüksek. Alım gücüne göre çok yüksek. Bazı ürünlerin fiyatlarını ‘yarım kilo' olarak yazdığımız halde yarım kilonun altında isteyen tüketicilerimiz var. Havalar geçen haftaya kıyasla biraz düzeldi. İklim ne kadar güzel olursa fiyatlarda o şekilde bir yumuşama oluyor. Şu anda bizim sattığımız ürünlerin fiyatı maliyetine fiyatlar. Çünkü alım gücü çok düşük. Şu an domatesin bize olan maliyeti 5 liranın üzerinde. Bunu 5 liraya satıyoruz. Yani zarardayız. Çünkü satılmıyor. Müşteri almıyor. Pazarlarda alım gücü düşük olduğu için elimizden çıkartamıyoruz ürünü. Mecburen bu şekilde satmaya çalışıyoruz. Çünkü mallar pazarda beklemez.”