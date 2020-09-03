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Pazarcılar Odasından yer değişikliği planına tepki

Eskişehir Pazarcılar Odası Başkanı Mehmet Çiçek, ÇARPA olarak bilinen ve toplam 507 tezgahın bulunduğu Çarşamba pazarının taşınması planına tepki gösterdi.


Çarşamba pazarı esnafı, pazarın Yenikent Mahallesine yapılması planlanan kapalı pazara taşınmasına tepki gösterdi. Konuyla ilgili konuşan Eskişehir Pazarcılar Odası Başkanı Mehmet Çiçek, “Biz kapalı pazar yeri yapılmasına karşı değiliz. Yenikent pazarında 172 adet tahsisli pazar tezgahı var. ÇARPA'da bulunan 335 tuhafiyeci tezgahını da eklediğimizde toplam 507 tezgah olacak. Pazarın yerleşim yeri genişletilemeyeceğinden 507 tezgah oraya nasıl sığacak? Belediye Meclisinden oy çokluğu ile kabul edilse dahi Pazarcılar Odası olarak esnafımızın hakkını hukuki yollarla her platformda arayacağımızın bilinmesini isterim” diye konuştu.

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