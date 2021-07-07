Pazarcılardan İHA muhabirine çirkin saldırı

Eskişehir'de normalleşme sürecinde pazarda artan alışveriş sürecini haberleştirmek isteyen İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri, birkaç esnafın saldırısına uğradı.

Türkiye genelinde 1 Temmuz itibari ile kısıtlamaların kaldırılmasının ardından vatandaşların pazara olan ilgisi de arttı. Eskişehir'de vatandaşların ‘sosyete pazarı' olarak gösterdiği Çarşamba Pazarı'na gösterilen yoğun ilgi ise dikkat çekiyor. Vatandaşın ilgisini ve esnafın memnuniyetini haber yapmak için pazara giden İHA muhabiri Moshiur Rahman, genel görüntü aldığı sırada, tezgâhında aşırı yoğun vatandaşın bulunduğu esnafın ağır küfürlerine maruz kaldı. Pazarı genel görüntülediği sırada verilen tepki sonrasında görüntü çekmeyi bırakan muhabirin, başka tarafa yönelmesi de işe yaramadı. Küfür eden pazarcı esnafının yanına eklenen iki kişi daha muhabirin üzerine yürüyerek hakaret ve küfürlerine devam etti. Bir pazarcı ise muhabirin sırtına yumruk attı.

Tepki gösteren esnafın ve tezgâhta bulunanların Korona virüs tedbirlerine uymadıkları görülürken, verilen tepkinin nedeni ise buna bağlı olduğu tahmin edildi. Çevrede bulunan vatandaşların araya girmesiyle muhabir linç edilmeden kurtulurken, yabancı uyruklu muhabir ve yanında bulunan diğer muhabir Mısra Ezginur Göçer, olay yerinden uzaklaştı.

“Üzerime atladı, omzuma birkaç kere vurdu”

Yaşadığı çirkin saldırının ardından olayı anlatan İHA muhabiri Moshiur Rahman, “Muhabir arkadaşımla birlikte pazarın hareketliliğini çekmeye gelmiştik. Yaz aylarında pazarda bir hareketlilik oldu mu diye sorduk. Sonra ben detay görüntü çekiyordum. Arkadaşım da vatandaşlarla konuşuyordu. Bir tezgâhın başında kalabalık bir yer çekiyorduk. Arkadan bir esnaf ‘neyi çekiyorsun?' diyerek bağırmaya başladı. Ben de ‘pazarda hareketliliği çekiyorum' diye cevap verdim. ‘Burası benim tezgâhım çekemezsin' dedi. Ben de pazarın kamusal bir alan olduğunu ve çekim yapabileceğimi söyledim. O çekemeyeceğimi söylemeye devam etti. Ben de kamera açımı değiştirerek farklı bir yerden çekim yapmaya devam ettim. Adam tezgâhın arkasından çıktı ve yüz yüze geldi. Sonra küfür ve hakaretler etmeye başladı. Ne olduğunu anlamadım açıkçası. Sonra arkadan başka biri belki de çalışanıydı geldi ve üzerime atladı. Omzuma birkaç kere vurdu. O anda kameram da açıktı. Kameraya vurdu ve panelini kırmaya çalıştı. Ben de kamerayı kurtarmaya çalıştım. Adamda maske de yoktu. Tezgâhtaki mesafeyi de koruyamıyordu. Belki o sebeple bizden korkmuş olabilir. Ben aşırı tepki vermemeye çalıştım, ancak üstüme atladı” şeklinde konuştu.