Pazarcıların kar altında zorlu ekmek mücadelesi

Eskişehir'de dün geceden itibaren başlayan ve halen devam eden kar yağışı pazar tezgâhını açan esnafı zor anlar yaşattı.

Son günlerde adeta yaz havasını yaşayan şehirde dün geceden itibaren başlayan kar yağışı hala devam ederken, sabah erken saatlerinde tezgâhlarını açmak isteyen pazarcıları büyük zorluğa soktu. Kentin Şirintepe ve Yeni Bağlar mahallesinde kurulan Pazartesi Pazarındaki esnaf, dondurucu soğukta bir yandan müşteri beklerken diğer yandan ürünlerine yağan karı temizlemek zorunda kaldı. Pazarcı ateş yakarak soğuktan korumaya çalışırken, üste açan normal şemsiyenin de üstüne ayrıca naylon ile örterek kardan kurtulmaya çalıştı. Ayrıca pazarcılar, tezgâhların önündeki kar birikintileri süpürerek müşterinin gelişini kolaylaştırmaya çalıştı.

Kar yağışını engel olarak görmeden vatandaşlara hizmet eden pazarcılar, devamlı gelen müşterilerini geri çevirmemek için karlı günde bile tezgâhlarını açtıklarını belirttiler. Yaşanan soğuk sebebi ile bazı ürünlerde donma meydana geleceği bilen pazar esnafı, bu tür ürünlerini bugün pek getirmediği, getirilirse de oldukça sıcak yerde sunarak satmaya çalıştığı söyledi.

Öte yandan her pazar gününde dolup taşan pazar yeri, bugün ise birçok pazarcının gelmemesinden dolayı boş kaldı. Ayrıca öğle vaktine kadar pazarda pek müşterinin de gelmemesi göze çarptı.