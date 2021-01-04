Pazartesi pazarında tedbirden uzak görüntüler

Eskişehir'de 80 saatlik sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar alışveriş yapmak için kurulan semt pazarına akın ederken sosyal mesafe ve maske kurallarının ihlal edildiği anlar fotoğraf karelerine yansıdı.

Her pazartesi günü Balkan Caddesi'nde kurulan ve halkın büyük ilgi gösterdiği semt pazarının bugün de kalabalık olduğu gözlemlendi. Perşembe günü saat 21.00'de başlayan ve pazartesi saat 05.00'te sona eren sokağa çıkma kısıtlamasının ardından özellikle sebze ve meyvelere olan ilgi büyüktü. Sabah saatlerinde en çok alışveriş yapan kesimin yaşlılar olduğu görüldü. Özellikle pazar esnafının ve esnafa çay dağıtanların maske takmadan çalışması, vatandaşlarda güvensizlik hissine neden oldu. Pazarın tamamında sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı anlar, günlük vakaların 500'lerden 100'lere düştüğü Eskişehir'de bu sayıların tekrar yükselişe geçebileceği endişesini akıllara getirdi.