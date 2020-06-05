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Pazaryeri İlçe Stadyumu'nda cuma namazı kılındı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında cuma namazı ilçe stadyumunda kılındı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında cuma namazı ilçe stadyumunda kılındı.



Pazaryeri ilçesinde cuma namazı öncesi cami girişlerinde ve ilçe stadyumu girişinde Pazaryeri Kaymakamlığı ve Pazaryeri Belediyesinin bütün tedbirleri aldığı görülürken, belediye ekipleri maskesiz gelen vatandaşlara maske dağıttı. Vatandaşlar cuma namazı için kendi seccadelerini getirirken, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun şekilde, İlçe Stadyumu'nda, Karamustafa Paşa Camii, Yeni Mahalle Cami ve Yüzbaşı Camii bahçelerinde cuma namazlarını kıldı.

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