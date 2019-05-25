PDRM'den “Psikolojik Dayanıklılık” semineri

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün '19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı' sebebiyle yürüttüğü proje kapsamında Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi (PDRM) tarafından “Psikolojik Dayanıklılık” semineri düzenlendi.

Kongre Merkezi Mavi Salon'da gerçekleştirilen seminerde Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Öğr. Gör. Ayşe Kızıltaş “Psikolojik Dayanıklılık” konusunda bilgiler verdi. Düzenlenen etkinliğin tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğini ifade eden Öğr. Gör. Kızıltaş, “Bu seminer gençlerin ruh sağlığının güçlendirilmesi konusunda Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının 100. yılı nedeniyle 12-29 yaş aralığındaki gençlere yönelik olarak düzenlendi. Bizde bu kapsamda bu semineri planladık” şeklinde konuştu.

“Problem çözme becerilerimizin gelişmesi için zorluklarla yüz yüze kalmamız gerekiyor”

Dayanma gücümüzü belirleyen şeyin psikolojik dayanıklılık olduğunu söyleyen Öğr. Gör. Ayşe Kızıltaş, “Hayatımızdaki zorluklara, değişikliklere ve bunun gibi olumsuz durumlara karşı nasıl davranmamız gerektiğini belirleyen şey dayanıklılıktır. Çoğu kişi söze ‘el bebek gül bebek büyütüldüm' diyerek başlar. El bebek gül bebek büyütülmek ise psikolojik dayanıklılığın bir garantisi değildir” dedi.

Problem çözme becerilerimizin gelişmesi için zorluklarla yüz yüze kalmamız gerektiğini belirten Öğr. Gör. Kızıltaş, “Bu konuda ailemizin de bizi destekliyor olması önemlidir. Bir sorunla kendimizin baş etmeyi öğrenebilmemiz durumuna ailemizin davranışları da etkili oluyor. Bununla birlikte çok düşük bir sosyo-ekonomik düzeye sahip olmak ya da ailede birtakım hastalıklarında olması psikolojik dayanıklılığı olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bu durumlarda da ruh sağlığı profesyonellerine iş düşüyor. Sosyo-ekonomik düzeyin daha düşük olduğu semtlerde daha çok ruh sağlığı çalışmaları düzenlenmelidir. Üniversite öğrencilerine yönelik de bu tarz etkinliklerin düzenlenmesi gerekiyor. Biz de merkezimizde hedef kitleler belirleyerek farklı grup çalışmaları, seminerler, etkinlikler düzenliyoruz. Bunun içinde öncelikle araştırma yapmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Seminer, soru-cevap kısmının ardından sona erdi.