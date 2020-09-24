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Pedallar spor haftası için çevrildi

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bir araya gelen yaklaşık 50 bisikletli, eş zamanlı pedal çevirerek Eskişehir’de düzenlenen programı başlattı.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bir araya gelen yaklaşık 50 bisikletli, eş zamanlı pedal çevirerek Eskişehir'de düzenlenen programı başlattı.


Eskişehir'de Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında farklı spor dallarından birçok sporcu bir araya geldi. Program, Yeni Eskişehir Stadyumu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yaklaşık 50 bisikletli sporcunun pedal çevirerek Dede Korkut Parkı'na hareket etmesiyle başladı. Sporun önemine dikkat çekilmesi amaçlanan spor haftası 81 ilde başladı. Programa katılan sporcular, vatandaşları spor yapmaya davet etti.

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