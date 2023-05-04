Perşembe pazarında ucuz satılan yeşilliğe bile rağbet yok

Eskişehir'de sofraların vazgeçilmezlerinden olan yeşillikleri tezgâhlarda satışa sunan pazarcı esnafı, vatandaşların fiyatları uygun olmasına rağmen ürünlere pek rağbet göstermediğini söyledi.

Eskişehir'de Odunpazarı bölgesinde kurulan Perşembe pazarında dereotu, maydanoz, tere otu gibi yeşillikler pazar tezgâhlarındaki yerlerini almaya devam ediyor. Yağışlı havaya aldırış etmeden tezgâhlarını kuran pazarcı esnafı, yemek sofralarının vazgeçilmezlerinden olan yeşillik ürünlerini de satışa sunuyor. Tezgâhlarda maydanozun bir demetinin fiyatı 4 lira, dere ve tere otunun bir demetinin 5 lira, kuzukulağının bir demeti 5 liradan satılırken, pazarcı esnafı vatandaşların yeşil ürünlere rağbet göstermediğini dile getirdi.

5 yıldır Eskişehir'de pazarcı esnafı olan Yunus Örmeci, pazara gelen vatandaşların yeşilliklere yönelmediğini, ürün alan vatandaşların ise fiyatının ucuz olanlara ilgi gösterdiğini belirtti. Yağışlı havaya rağmen tezgâhı kurduklarını ve gün sonunda elde edilen hasılatın kendilerini tatmin etmediğini ifade eden pazarcı Örmeci, “Tezgâhta hangi ürün ucuzsa ona yöneliyor vatandaşlar. Biraz da ekonomik düşünüyorlar. Domates, biber ve patlıcanın fiyatı düştü. Ancak yeşilliklere pek rağbet yok. Maydanoz, soğan, roka ve tere otu en çok satılan ürünlerimiz. Marulun satışında biraz yavaşlık var. Satışlarımız durgun durumda. Yetiştirici bitik durumda. Satışlar bizi tatmin etmiyor. Birkaç sene önce 1-1,5 lira olan dereotu, maydanoz şu anda 2,5 lira civarında. Tarladan toplayıp pazara getiriyoruz. Her şey yetiştiricinin sırtına binmiş durumda. Vatandaşlar tere, dere, maydanoz ve rokayı alıyor. Hangi ürün ucuzsa onu alıyor vatandaşlar. Marulun bir destesi 8 lira, ona hiç rağbet yok. Ürünlerimiz bizim kendi malımız olduğu için fiyatları diğer satıcılara göre biraz daha uygun tutmaya çalışıyoruz” diye konuştu.