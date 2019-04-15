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Personel futbol turnuvasında şampiyon SKS

Anadolu Üniversitesi personel halı saha futbol turnuvasında Açıköğretim Fakültesini 5-3’lük skorla yenen Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı şampiyon oldu.

Anadolu Üniversitesi personel halı saha futbol turnuvasında Açıköğretim Fakültesini 5-3'lük skorla yenen Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı şampiyon oldu.


Anadolu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Personel Halı Saha Futbol Turnuvası final maçı günü Açıköğretim Fakültesi ile Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı (SKS) arasında oynandı. Kıran kırana mücadelenin ardından kazanan taraf 5-3 skorla SKS oldu.


Karşılaşmanın ardından Açıköğretim Fakültesi ile Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı futbol takımlarına kupa ve madalyaları törenle verildi.

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