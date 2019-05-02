Personel Korosu'ndan 'Anadolu'dan Aşk Türküleri' konseri

Anadolu Üniversitesi Halkbilim Araştırmaları Merkezi, Türk Halk Müziği Personel Korosu üyeleri Anadolu'dan Aşk Türküleri konseriyle seyircilerle buluştu.

Konser, Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (AKM) Opera ve Balo Salonu'nda gerçekleştirildi. Öğr. Gör. Erdal Uludağ yönetimindeki koroya, konuk sanatçısı Doç. Dr. Okan Murat Öztürk eşlik etti. Öğr. Gör. Erdal Uludağ, Anadolu'dan aşk türküleri konseri hakkında, “Halk Müziği iş türküleri, aşk türküleri, kahramanlık türküleri gibi farklı temalara ayrılır. Bizim düzenlediğimiz konser ise aşk temalı türkülerden oluşuyor. Konserde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Neşet Ertaş'a ait Sevgi Mengisi ile başlayan Anadolu'dan aşk türküleri konserinde; Antalya, Sivas, Kırşehir, Kütahya, Trabzon, Şanlıurfa, Gaziantep, Kars, Elazığ, Eskişehir, Bursa, Samsun, Rumeli yörelerine ait türküler seslendirildi.

İki bölümden oluşan konserin ilk bölümünde, “Testi Doldurdum Çaydan, Kaya Dibi Kar İmiş, Aşkın Beni Del'eyledi, Kavuşmak Güman Oldu, Delhadır Başındayım, Ah Dağlar Serin Dağlar, Kınıfır Bedrenk Olur, Evlerinde Bir İpekten Halı Var, Ceyranım Gel, Vardım Baktım Demir Kapı Sürgülü, Yol Üstünde Dikili Taş, Arada Ektim Olacak, Sular Durulur Derler, Zilli de Maşa Darbuka” eserleri seslendirildi.

Konserin ikinci bölümünde ise konuk sanatçı Doç. Dr. Okan Murat Öztürk sevilen halk türkülerini dinleyicilere sundu.