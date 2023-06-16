Personel Spor Turnuvalarında final maçları başlıyor

Personelimizin motivasyonu artıyor

Anadolu Üniversitesi SKS Daire Başkanı Galip Özsarı, Anadolu Üniversitesi personelini spor faaliyetlerinde bir araya getiren turnuvada takımların fairplay çerçevesinde mücadele ettiğini belirtti. Özsarı, personelin yoğun geçen eğitim ve öğretim döneminde bir nebzede olsa sosyalleşerek motivasyonlarını arttırmalarına yönelik düzenlenen turnuvaların etkilerinin olumlu olduğuna da dikkat çekti. Özsarı, finale çıkan takımları tebrik ederken şampiyonluk yolunda başarılar diledi.

Futbolda şampiyon takım 21 Haziran Çarşamba günü belli olacak

Üç grupta 13 takımın mücadele ettiği Personel Halı Saha Turnuvasında, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı-Satın Alma ekipleri gruplarından lider olarak çıktı. Açıköğretim Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu ekipleri ise ikinci sıradan isimlerini çeyrek finale yazdıran takımlar oldu. Bu Personel Halı Saha Turnuvasında ilk defa uygulanan sistem ile gruplarını en iyi şekilde bitiren üçüncüler olarak Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı-İdare Amirliği takımları şampiyonluk yolunda final grubuna eklenen son takımlar oldu. Halı Saha Turnuvasında şampiyon 21 Haziran Çarşamba günü düzenlenecek final maçı ile belli olacak.

Takımlar karma mücadele etti

Personel Voleybol Turnuvasında ise üç grupta dokuz takım bu yıl ilk defa kadın ve erkek olarak karma mücadele etti. Grup maçlarına göre ise yarı finale adını yazdıran isimler Eczacılık Fakültesi, Açıköğretim Fakültesi, Atölyeler Müdürlüğü ve Eğitim Fakültesi oldu. Personel Voleybol Turnuvası 22 Haziran Perşembe günü düzenlenecek final ile sona erecek.