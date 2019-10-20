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Personel turnuvasında Açıköğretim rahat kazandı

Anadolu Üniversitesi ’’35 Yaş Üstü Yarım Saha Personel Turnuvası’’ kapsamında düzenlenen futbol müsabakalarının ilk haftasında Eğitim Fakültesi, Açıköğretim Fakültesine 3-1 mağlup oldu.

Anadolu Üniversitesi ''35 Yaş Üstü Yarım Saha Personel Turnuvası'' kapsamında düzenlenen futbol müsabakalarının ilk haftasında Eğitim Fakültesi, Açıköğretim Fakültesine 3-1 mağlup oldu.


Çarşı A Spor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk dakikalarında Eğitim Fakültesi iyi savunma yaparak Açıköğretim Fakültesinin ataklarını kesmeyi başarırken, ilerleyen dakikalarda Eğitim Fakültesinin direncini kırmayı başaran Açıköğretim Fakültesi geliştirdiği ataklar sonucunda ilk golünü buldu ve 1-0 öne geçti. İlk yarının son dakikalarında Eğitim Fakültesinin defansta yapmış olduğu top kayıplarını Açıköğretim Fakültesi iyi değerlendirdi, üst üste bulduğu gollerle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı. İkinci yarıya daha iyi başlayan Eğitim Fakültesi, ataklarını gole çevirmeyi başaramadı. İki tarafın da birbirine üstünlük kuramadığı ikinci yarının son dakikalarında Eğitim Fakültesinin kaydettiği 1 gol maç skorunu belirledi. Karşılaşmanın kazananı 3-1 skorla Açıköğretim Fakültesi oldu.

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