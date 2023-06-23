Personel Voleybol Turnuvası şampiyonu AÖF oldu

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkan Dinç, Genel Sekreter Prof. Dr. Ethem Esen ve Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Kök'ün katılımıyla düzenlenen kupa töreniyle şampiyon takım kupasını kaldırdı.

Geleneksel spor turnuvalarında AÖF iki şampiyonluk aldı. Yaklaşık 100 sporcunun üç grupta dokuz takım ile mücadele ettiği turnuvada bu yıl takımlar kadın ve erkek olarak karma şekilde mücadele etti. Grup maçlarının sona ermesiyle son dörde Eczacılık Fakültesi, Açıköğretim Fakültesi, Atölyeler Müdürlüğü ve Eğitim Fakültesi takımları kaldı. Yarı final maçlarının ardından adını finale yazdıran ekipler ise Açıköğretim Fakültesi ve Eğitim Fakültesi oldu. Final maçında turnuvanın başından beri yenilmeyen Açıköğretim Fakültesi rakibi Eğitim Fakültesini 3-0'lık skorla geçti ve şampiyonluk kupasını bir kez daha kaldırdı. Personel Halı Saha Futbol turnuvasında da şampiyon olan Açıköğretim Fakültesi, geleneksel olarak düzenlenen spor turnuvalarında iki spor dalında da şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Personel Voleybol Turnuvasında üçüncülük maçında ise Eczacılık Fakültesi ve Atölyeler Müdürlüğü karşılaştı. Eczacılık Fakültesi rakibini 3-0'lık skorla mağlup ederek turnuvayı üçüncü sırada bitirdi.

Personel Voleybol Turnuvasında dereceye giren takımlar madalya ve kupalarını Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkan Dinç, Genel Sekreter Prof. Dr. Ethem Esen ve Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Kök'ten aldı. Tören toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.